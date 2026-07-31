OpenAI суттєво знизила ціни на легкі моделі штучного інтелекту

Компанія OpenAI суттєво знизила вартість використання своїх моделей штучного інтелекту початкового та середнього рівня. Цей крок покликаний посилити позиції компанії в боротьбі з дешевшими китайськими аналогами на тлі того, як корпоративний сектор починає ретельніше контролювати свої видатки на ШІ-технології.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Розробник ChatGPT знизив вартість використання компактної моделі GPT-5.6 Luna на 80%, а моделі середнього рівня Terra — на 20%. Ціни на флагманську модель Sol залишили без змін.

Нові тарифи та конкуренція

За словами аналітиків, стримування витрат на штучний інтелект з боку корпоративних клієнтів змушує американські лабораторії переглядати цінову політику.

Зниження розцінок також створює додатковий тиск на головного конкурента OpenAI — компанію Anthropic, чиї моделі Claude залишаються дорожчими.

Обидві компанії відчувають сильну конкуренцію з боку китайських розробок із відкритим кодом (зокрема GLM-5.2 від Z.ai), які пропонують порівняну продуктивність за значно нижчою ціною.

Зміни в тарифікації OpenAI за 1 мільйон токенів (одиниць вимірювання обсягу даних):

GPT-5.6 Luna: вартість вхідного тексту знизилася з $1 до $0,20, а згенерованої відповіді — з $6 до $1,20.

Terra: вартість вхідних даних зменшилася з $2,50 до $2, а вихідних — з $15 до $12.

Для порівняння: модель Claude Sonnet 4.6 від Anthropic коштує $3 за мільйон вхідних і $15 за мільйон вихідних токенів, що дорожче за показники Terra.

Чому знижуються ціни

В OpenAI пояснили, що зниження тарифів стало можливим завдяки підвищенню внутрішньої ефективності самих моделей GPT-5.6, які змогли оптимізувати процес розробки та покращити роботу з кодом.

Попри загальне здешевлення окремих токенів за останній рік, підсумковий чек для бізнесу за виконання конкретних завдань часто зростає. Це пов'язано з переходом розробників від фіксованої передплати до оплати за фактичне використання, що ускладнює прогнозування витрат для компаній.

Нагадаємо, кількість користувачів агентів OpenAI сягнула 10 мільйонів після запуску ChatGPT Work, що дало новий імпульс для конкуренції з Anthropic.