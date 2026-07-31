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Курс валют на 1-2 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Оновлені дані щодо курсу валют в Україні. Перевірте вартість долара та євро на 1-2 серпня та останні тенденції ринку.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 1-2 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 31 липня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,69 грн.
Курс євро
- 1 євро – 51,27 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,90 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну",готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Купівля/Продаж
|Долар
|44, 47/44, 96
|Євро
|51, 07/51, 75
|Злотий
|11, 51/12,01
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 31 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк/Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|Приватбанк
|44,50 / 44,87
|51,00 / 51,67
|11,30 / 12,10
|ОщадБанк
|44,65 / 45,15
|50,90 / 51,60
|ПУМБ
|44,50 / 45,10
|51,30 / 52,00
|11,75 / 12,05
|Укргазбанк
|44, 40/45,00
|51, 10/51, 65
|11, 30/12, 20
|Райффайзен
|44,50 / 44,87
|51,00 / 51,67
|11,25 / 12,25
Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.