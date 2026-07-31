Курс валют на 1-2 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Оновлені дані щодо курсу валют в Україні. Перевірте вартість долара та євро на 1-2 серпня та останні тенденції ринку.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 1-2 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 31 липня.

Курс долара

1 долар США – 44,69 грн.

Курс євро

1 євро – 51,27 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,90 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну",готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Купівля/Продаж Долар 44, 47/44, 96 Євро 51, 07/51, 75 Злотий 11, 51/12,01

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 31 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк/Валюта Долар Євро Злотий Приватбанк 44,50 / 44,87 51,00 / 51,67 11,30 / 12,10 ОщадБанк 44,65 / 45,15 50,90 / 51,60 ПУМБ 44,50 / 45,10 51,30 / 52,00 11,75 / 12,05 Укргазбанк 44, 40/45,00 51, 10/51, 65 11, 30/12, 20 Райффайзен 44,50 / 44,87 51,00 / 51,67 11,25 / 12,25

Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.