НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%: чому регулятор посилив монетарну політику

30 липня 2026 року Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 15,5%. Рішення зумовлено посиленням цінового тиску та пришвидшенням інфляції. Цим кроком НБУ планує стабілізувати валютний ринок та утримати під контролем інфляцію, яку у 2027-2028 роках планують повернути до рівня 5%. Також регулятор не відкидає можливості підняття ставки до 16% до кінця поточного року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на прессбрифінг НБУ.

Чому НБУ підвищив облікову ставку

Головною причиною підвищення ставки стала інфляція. Хоча у червні 2026 року загальна споживча інфляція дещо сповільнилась до 7,2% завдяки розширенню пропозиції сирих продуктів харчування, базова інфляція пришвидшилась до 8,1% у річному вимірі, значно перевищивши прогнози. Нагадаємо, що регулятор не підвищував облікову ставку з 2024 року. Водночас регулятор допускає підвищення ставки до 16% до кінця поточного року.

Основними чинниками інфляції стали зростання витрат бізнесу на логістику та енергоресурси, підвищення витрат на оплату праці через дефіцит кадрів і міграцію, а також вторинний ефект від подорожчання пального.

Загалом оновлений макроекономічний прогноз регулятора передбачає, що наприкінці 2026 року загальна інфляція прискориться до 10,9%, а базова становитиме 9,2%. Зростання реального ВВП при цьому очікується на рівні 1,8%, що є поліпшенням попередніх оцінок. Завдяки зовнішній допомозі обсягом близько $54 млрд за рік, міжнародні резерви сягнуть майже $70 млрд.

Крім того, в НБУ прогнозують, що вже у 2027 році інфляція почне знижуватись і наприкінці року складе 6,9%, тоді як зростання економіки пришвидшиться до 3%. У другому кварталі 2027 року Нацбанк допускає повернення до циклу пом'якшення облікової ставки, щоб у 2028 році остаточно повернути інфляцію до цільового рівня у 5%.

Як блокада портів впливає на економіку

Одним з факторів інфляційного тиску стало посилення російських атак на портову та логістичну інфраструктуру України, що підірвало її експортні можливості. Через це замість 4-4,5 млн тонн агропродукції на місяць, які переважно йшли морем, альтернативні шляхи здатні забезпечити транспортування лише близько 3,5 млн тонн.

Недоотримання експортної виручки у другому півріччі 2026 року оцінюється регулятором у $2,5 млрд, які, як очікується, Україна отримає вже у першому півріччі 2027 року. Прогнозується, що це призведе до втрати близько 0,9% ВВП у поточному році, від чого найбільше постраждають транспорт та видобувна промисловість. Аби потенційна нестача коштів в аграріїв не зірвала наступну посівну кампанію, НБУ вже розробив спеціальний пакет рекомендацій для банківської системи. План цих рекомендацій регулятор озвучить на зустрічі з 30-ма найбільшими банками країни.

Нагадаємо, що у квітні цього року голова НБУ Андрій Пишний повідомляв, що регулятор не планує підвищувати ставку, як мінімум до другого півріччя 2027 року. Водночас він зазначив, що таке рішення може бути переглянуто в разі посилення інфляційних тисків.