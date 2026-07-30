НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: почему регулятор усилил монетарную политику

30 июля 2026 Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку до 15,5%. Решение обусловлено усилением ценового давления и ускорением инфляции. Этим шагом НБУ планирует стабилизировать валютный рынок и удержать под контролем инфляцию, которую в 2027-2028 гг. планируют вернуть до уровня 5%. Также регулятор не исключает возможности поднятия ставки до 16% до конца текущего года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессбрифинг НБУ.

Почему НБУ повысил учетную ставку

Главной причиной повышения ставки стала инфляция. Хотя в июне 2026 г. общая потребительская инфляция несколько замедлилась до 7,2% благодаря расширению предложения сырых продуктов питания, базовая инфляция ускорилась до 8,1% в годовом измерении, значительно превысив прогнозы. Напомним, что регулятор не повышал учетную ставку с 2024 года. В то же время регулятор допускает повышение ставки до 16% к концу этого года.

Основными факторами инфляции стали рост расходов бизнеса на логистику и энергоресурсы, повышение затрат на оплату труда из-за дефицита кадров и миграции, а также вторичный эффект от подорожания горючего.

Обновленный макроэкономический прогноз регулятора предполагает, что в конце 2026 года общая инфляция ускорится до 10,9%, а базовая составит 9,2%. Рост реального ВВП при этом ожидается на уровне 1,8%, что является улучшением предварительных оценок. Благодаря внешней помощи объемом около $54 млрд в год, международные резервы составят около $70 млрд.

Кроме того, в НБУ прогнозируют, что уже в 2027 году инфляция начнет снижаться и к концу года составит 6,9%, тогда как рост экономики ускорится до 3%. Во втором квартале 2027 года Нацбанк допускает возвращение в цикл смягчения учетной ставки, чтобы в 2028 году окончательно вернуть инфляцию до целевого уровня в 5%.

Как блокада портов влияет на экономику

Одним из факторов инфляционного давления стало усиление российских атак на портовую и логистическую инфраструктуру Украины, что подорвало ее экспортные возможности. Поэтому вместо 4-4,5 млн тонн агропродукции в месяц, которые преимущественно шли по морю, альтернативные пути способны обеспечить транспортировку лишь около 3,5 млн тонн.

Недополучение экспортной выручки во втором полугодии 2026 года оценивается регулятором в $2,5 млрд., которые, как ожидается, Украина получит уже в первом полугодии 2027 года. Прогнозируется, что это приведет к потере около 0,9% ВВП в текущем году, от чего больше всего пострадают транспорт и добывающая промышленность. Чтобы потенциальный недостаток средств у аграриев не сорвал следующую посевную кампанию, НБУ уже разработал специальный пакет рекомендаций для банковской системы. План этих рекомендаций регулятор озвучит на встрече с 30 крупнейшими банками страны.

Напомним, что в апреле этого года глава НБУ Андрей Пышный сообщал, что регулятор не планирует повышать ставку , как минимум до второго полугодия 2027 года. В то же время, он отметил, что такое решение может быть пересмотрено в случае усиления инфляционных давлений.