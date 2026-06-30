Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету "Кирило Кожум'яка": який номінал та як придбати (ФОТО)

Національний банк вводить в обіг нову пам’ятну монету номіналом 5 гривень "Українські народні казки. Кирило Кожум’яка", присвячену одному з найвідоміших героїв українського фольклору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж монети становить до 75 000 штук у сувенірному пакуванні.

На аверсі зображені три сюжетні композиції, розділені між собою стилізованими мотузками. Кожна з них ілюструє ключові епізоди казки: ремесло Кирила Кожум’яки; звернення дітей по допомогу; поневолення князівни змієм.

На реверсі – сцена бою Кирила Кожум’яки зі змієм, що втілює протистояння людської сили, волі та справедливості руйнівному злу.

"Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Детальніше про старт продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах", - додали в пресслужбі регулятора.

Нагадаємо, 28 червня Національний банк ввів у обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень "30 років Конституції України".