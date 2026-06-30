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Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "Кирилл Кожемяка": какой номинал и как приобрести (ФОТО)

НБУ выпустил новую монету "Кирилл Кожемяка"
НБУ выпустил новую монету "Кирилл Кожемяка"

Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен "Украинские народные сказки. Кирилл Кожемяка", посвященную одному из самых известных героев украинского фольклора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что монета имеет номинал в 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж монеты составляет до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

На аверсе изображены три сюжетных композиции, разделенных между собой стилизованными веревками. Каждая из них иллюстрирует ключевые эпизоды сказки: ремесло Кирилла Кожемяки; обращение детей за помощью; порабощение княжны змеем.

Фото 2 — Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "Кирилл Кожемяка": какой номинал и как приобрести (ФОТО)

На реверсе – сцена боя Кирилла Кожемяки со змеем, олицетворяющей противостояние человеческой силы, воли и справедливости разрушительному злу.

Фото 3 — Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "Кирилл Кожемяка": какой номинал и как приобрести (ФОТО)

"Купить монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. Подробнее о старте продаж узнайте на их сайтах", - добавили в пресс-службе регулятора.

Напомним, 28 июня Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен " 30 лет Конституции Украины" .

Автор:
Светлана Манько