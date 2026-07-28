Meta и BlackRock инвестируют $14 миллиардов в новый дата-центр в Техасе

Американские корпорации Meta Platforms и BlackRock планируют построить в Техасе комплекс дата-центров мощностью 1 гигаватт. Общая стоимость разработки проекта составит около 14 млрд долларов, что станет очередным этапом в волне масштабных инвестиций в подготовку инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Запуск объекта в городе Эль-Пасо намечен на 2028 год, а Meta станет его первым и единственным арендатором. Фонды под управлением BlackRock будут владеть 80% акций совместного предприятия, в то время как Meta удержит за собой 20%.

Расходы на разработку в размере $14 млрд не включают в себя стоимость самых передовых микросхем, необходимых для работы моделей ИИ. В целом строительство дата-центра мощностью 1 ГВт, как правило, обходится в $35–50 млрд.

В рамках соглашения Meta передаст в совместное предприятие землю и другие активы стоимостью около $2,3 млрд., а также получит единовременную выплату в размере $1 млрд. Компания заключит договор аренды объекта на четыре года с возможностью продления.

BlackRock внесет около $4,9 млрд наличными. Часть этой суммы профинансирована за счет выпуска облигаций на $12,5 млрд. Продажа ценных бумаг сопровождалась слабее спроса со стороны инвесторов, из-за чего облигациям инвестиционного уровня пришлось предложить доходность, близкую к высокорисковым "мусорным" бумагам.

Проект является частью инициативы Meta Compute, которая предполагает развитие инфраструктуры ИИ и продажа доступа к избыточным вычислительным мощностям.

Совместное предприятие по BlackRock позволит компании двигаться быстрее и в больших масштабах, отметил генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Ранее компания повысила свой прогноз капитальных затрат в год до $125–145 млрд из-за инвестиций в ИИ и роста цен на компоненты.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta привлекала $12 млрд на дата-центр, однако столкнулась с ростом стоимости заимствований. Инвесторы требовали более высокой доходности из-за опасений рисков и перегрева в секторе искусственного интеллекта.