Meta привлекает $12 млрд на дата-центр: стоимость заимствований выросла из-за риска ИИ-сектора

Американская корпорация Meta Platforms столкнулась с ростом стоимости заимствований при подготовке к привлечению $12 млрд для финансирования нового дата-центра. Инвесторы требуют более высокой доходности на фоне беспокойства рынка по росту рисков в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Детали сделки и рост расходов

Денежные средства привлекаются для строительства объекта мощностью почти один гигаватт в Эль-Пасо, штат Техас. Продажа облигаций будет производиться через специальную компанию Sopaipilla Investor, 80% которой принадлежит BlackRock, а 20% — самой Meta.

В ходе предварительных обсуждений предлагается доходность более 7%. Некоторые инвесторы требуют премию за риск примерно в 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим аналогичным соглашением Meta "Hyperion", в рамках которого в октябре прошлого года было привлечено $27 млрд. По оценкам аналитиков, в сегменте высококлассных облигаций даже рост расходов на 0,1% означает дополнительные десятки миллионов долларов процентных расходов ежегодно.

Рост стоимости долга отражает осторожность кредиторов из-за массовых заимствований технологических гигантов на фоне распродажи акций компаний, связанных с ИИ.

Защита кредиторов и условия аренды

Финансирование через специальные структуры позволяет техгигантам сохранять балансовые показатели относительно чистыми при гонке вооружений в сфере ИИ.

Облигации Sopaipilla со сроком погашения в 2048 году обеспечены 20-летней арендной платой со стороны Meta, которая начнется в 2028 году. Условия соглашения предусматривают строгие защитные меры:

Meta взяла на себя строительные риски, обязавшись покрывать любые перерасходы бюджета более 105%.

В случае досрочного выхода из аренды Meta выплатит значительный штраф (за исключением случаев серьезных аварий, которые повлекут задержку проекта более 18 месяцев).

В то же время прямой залог физических активов отсутствует.

Агентство S&P оценило облигации на уровне A+, на одну ступень ниже корпоративного рейтинга Meta AA-, назвав структуру сделки "очень надежной". Рейтинговые агентства Fitch и KBRA присвоили долгу рейтинг AA-.

Напомним, ранее Meta сообщила о планах начать производство собственного чипа искусственного интеллекта под кодовым названием "Iris". Это часть масштабной стратегии компании, которая имеет целью удвоить общую вычислительную мощность своих объектов до 14 гигаватт и уменьшить зависимость от Nvidia.