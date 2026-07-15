ИИ увольнял тех, кто брал больничные: работники Meta подали на компанию в суд

Группа из 26 сотрудников корпорации Meta Platforms подала иск в суд, обвинив технологического гиганта в использовании программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое во время массовых сокращений несправедливо выбирало людей с инвалидностью или принимавших больничные.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Истцы утверждают, что при масштабном сокращении штата в начале 2026 года компания опиралась на алгоритмические показатели эффективности и объемы использования токенов ИИ.

Такой подход поставил в невыгодное положение работников, вынужденных пропускать работу из-за собственных болезней или необходимости ухода за членами семьи.

Суть обвинений и требования истцов к Meta

Истцы, которых в мае предупредили об увольнении с 22 июля 2026 года, выдвинули следующие претензии и требования к Meta:

Временная блокировка увольнений: они требуют от суда предварительного решения, которое заблокирует процесс их увольнения на время рассмотрения претензий в частном арбитраже.

Обвинения в дискриминации: истцы обвиняют компанию в нарушении федеральных законов и законов штата, запрещающих дискриминацию или месть в отношении беременных работниц, людей с инвалидностью или принимавших медицинский отпуск.

Отсутствие тестов на предвзятость: компания обвиняется в том, что она не протестовала свои ИИ-системы на предмет предвзятости, что противоречит недавно принятым законам Калифорнии и Нью-Йорка.

Согласно материалам жалобы, для оценки и ранжирования работников в списках по увольнению Meta использовала внутренние системы с ИИ. Среди них — крупная языковая модель-ассистент Metamate, персонализированная система отслеживания коммуникаций и документов работников, а также оценка производительности, основанная на сканировании нажатий клавиш, содержимого экрана, электронных писем и истории браузера.

Позиция Meta и масштаб сокращений

В мае 2026 года Meta сократила 10% своего глобального штата (около 8000 человек).

В настоящее время представитель компании заявил, что обвинения безосновательны, заверив, что решение по управлению персоналом и организационной структуры принимали люди, а не искусственный интеллект.

Напомним, Meta запустит производство собственного ИИ-чипа, чтобы снизить зависимость от Nvidia. Американская корпорация Meta Platforms планирует в сентябре приступить к производству собственного чипа искусственного интеллекта под кодовым названием "Iris". Это часть масштабной стратегии компании, которая имеет целью удвоить общую вычислительную мощность своих объектов до 14 гигаватт.