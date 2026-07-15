Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

+0,21

EUR

51,20

+0,14

Наличный курс:

USD

44,85

44,74

EUR

51,50

51,25

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ИИ увольнял тех, кто брал больничные: работники Meta подали на компанию в суд

Meta
работники Meta подали на компанию в суд / Depositphotos

Группа из 26 сотрудников корпорации Meta Platforms подала иск в суд, обвинив технологического гиганта в использовании программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое во время массовых сокращений несправедливо выбирало людей с инвалидностью или принимавших больничные.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Истцы утверждают, что при масштабном сокращении штата в начале 2026 года компания опиралась на алгоритмические показатели эффективности и объемы использования токенов ИИ.

Такой подход поставил в невыгодное положение работников, вынужденных пропускать работу из-за собственных болезней или необходимости ухода за членами семьи.

Суть обвинений и требования истцов к Meta

Истцы, которых в мае предупредили об увольнении с 22 июля 2026 года, выдвинули следующие претензии и требования к Meta:

  • Временная блокировка увольнений: они требуют от суда предварительного решения, которое заблокирует процесс их увольнения на время рассмотрения претензий в частном арбитраже.
  • Обвинения в дискриминации: истцы обвиняют компанию в нарушении федеральных законов и законов штата, запрещающих дискриминацию или месть в отношении беременных работниц, людей с инвалидностью или принимавших медицинский отпуск.
  • Отсутствие тестов на предвзятость: компания обвиняется в том, что она не протестовала свои ИИ-системы на предмет предвзятости, что противоречит недавно принятым законам Калифорнии и Нью-Йорка.

Согласно материалам жалобы, для оценки и ранжирования работников в списках по увольнению Meta использовала внутренние системы с ИИ. Среди них — крупная языковая модель-ассистент Metamate, персонализированная система отслеживания коммуникаций и документов работников, а также оценка производительности, основанная на сканировании нажатий клавиш, содержимого экрана, электронных писем и истории браузера.

Позиция Meta и масштаб сокращений

В мае 2026 года Meta сократила 10% своего глобального штата (около 8000 человек).

В настоящее время представитель компании заявил, что обвинения безосновательны, заверив, что решение по управлению персоналом и организационной структуры принимали люди, а не искусственный интеллект.

Напомним, Meta запустит производство собственного ИИ-чипа, чтобы снизить зависимость от Nvidia. Американская корпорация Meta Platforms планирует в сентябре приступить к производству собственного чипа искусственного интеллекта под кодовым названием "Iris". Это часть масштабной стратегии компании, которая имеет целью удвоить общую вычислительную мощность своих объектов до 14 гигаватт.

Автор:
Максим Кольц