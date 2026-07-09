Meta построит первый в Канаде ИИ-дата-центр за 13 млрд долларов

Технологический гигант Meta объявил о планах построить масштабный дата-центр в центральной части канадской провинции Альберта. Этот объект станет первым дата-центром компании в Канаде и 33-м в мире. Проект реализуется в рамках глобального наращивания вычислительных мощностей для поддержания бума искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Объект мощностью 1 гигаватт с возможностью масштабирования до 1,8 гигаватта разместится в округе Стерджен. Общий объем инвестиций составит 13 миллиардов канадских долларов (около 9,17 миллиарда долларов США).

Власти Альберты несколько лет пытались привлечь технологических гигантов из Кремниевой долины, предлагая два ключевых преимущества региона: дешевый природный газ и прохладный климат, позволяющий значительно экономить на охлаждении суперкомпьютеров. По словам министра технологий провинции Нейта Глубиша, на разных стадиях разработки в регионе находятся еще несколько подобных гигаваттных проектов.

Энергопотребление и экологические споры

Новый дата-центр потребит столько же электроэнергии, сколько примерно 800 тысяч домохозяйств. Чтобы не перегружать общую сеть провинции, которая на 60% снабжается газом, правительство разрешило строить собственные источники питания.

Энергетическая инфраструктура проекта будет базироваться на следующих условиях:

Собственное финансирование: Meta полностью профнансирует новые мощности генерации и сетевую инфраструктуру.

Партнерство с Pembina Pipeline: компании заключили долгосрочное соглашение о строительстве новой газовой электростанции Greenlight Electricity Centre, которую введут в эксплуатацию в конце 2030 года. Для ее работы понадобится около 4,25 миллионов кубометров газа в сутки.

Временное питание: до запуска новой станции компания Capital Power будет поставлять объекту 250 мегаватт электроэнергии из своих действующих газовых мощностей.

Экологическая компенсация: вице-президент Meta по развитию дата-центров Гэри Демаси заверил, что компания компенсирует потребление электричества инвестициями в чистую и возобновляемую энергетику, а закрытая система жидкостного охлаждения позволит тратить воды меньше, чем нужно для обычного поля для гольфа.

Несмотря на уверения компании, экологические организации Канады уже раскритиковали проект. В Greenpeace Canada заявили, что выбросы углерода в Альберте из-за зависимости от газа почти в пять раз превышают средний показатель по стране, и призвали ввести мораторий на мега-дата-центры для принятия более строгого экологического законодательства в сфере ИИ.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta планирует запустить облачный бизнес для продажи ИИ-мощностей . Американская корпорация Meta Platforms Inc. разрабатывает стратегию создания собственного бизнеса в области облачной инфраструктуры. Компания планирует продавать доступ к вычислительным мощностям для искусственного интеллекта и своих мобильных моделей.