Meta побудує перший у Канаді ШІ-дата-центр за 13 млрд доларів

Технологічний гігант Meta оголосив про плани побудувати масштабний дата-центр у центральній частині канадської провінції Альберта. Цей об'єкт стане першим дата-центром компанії в Канаді та 33-м у світі. Проєкт реалізують у межах глобального нарощування обчислювальних потужностей для підтримки буму штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Об'єкт потужністю 1 гігават із можливістю масштабування до 1,8 гігавата розташується в окрузі Стерджен. Загальний обсяг інвестицій складе 13 мільярдів канадських доларів (близько 9,17 мільярда доларів США).

Влада Альберти кілька років намагалася залучити технологічних гігантів із Кремнієвої долини, пропонуючи дві ключові переваги регіону: дешевий природний газ і прохолодний клімат, який дозволяє значно економити на охолодженні суперкомп'ютерів. За словами міністра технологій провінції Нейта Глубіша, на різних стадіях розробки в регіоні перебувають ще кілька подібних гігаватних проєктів.

Енергоспоживання та екологічні суперечки

Новий дата-центр споживатиме стільки ж електроенергії, скільки приблизно 800 тисяч домогосподарств. Щоб не перевантажувати загальну мережу провінції, яка на 60% забезпечується газом, уряд дозволив будувати власні джерела живлення.

Енергетична інфраструктура проєкту базуватиметься на таких умовах:

Власне фінансування: Meta повністю профільнансує нові потужності генерації та мережеву інфраструктуру.

Партнерство з Pembina Pipeline: компанії уклали довгострокову угоду щодо будівництва нової газової електростанції Greenlight Electricity Centre, яку введуть в експлуатацію наприкінці 2030 року. Для її роботи знадобиться близько 4,25 мільйона кубометрів газу на добу.

Тимчасове живлення: до запуску нової станції компанія Capital Power постачатиме об'єкту 250 мегават електроенергії зі своїх чинних газових потужностей.

Екологічна компенсація: віцепрезидент Meta з розвитку дата-центрів Гері Демасі запевнив, що компанія компенсує споживання електрики інвестиціями в чисту та відновлювану енергетику, а закрита система рідинного охолодження дозволить витрачати води менше, ніж потрібно для звичайного поля для гольфу.

Попри запевнення компанії, екологічні організації Канади вже розкритикували проєкт. У Greenpeace Canada заявили, що викиди вуглецю в Альберті через залежність від газу майже в п'ять разів перевищують середній показник по країні, і закликали ввести мораторій на мега-дата-центри до ухвалення суворішого екологічного законодавства у сфері ШІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta планує запустити хмарний бізнес для продажу ШІ-потужностей. Американська корпорація Meta Platforms Inc. розробляє стратегію створення власного бізнесу у сфері хмарної інфраструктури. Компанія планує продавати доступ до обчислювальних потужностей для штучного інтелекту та своїх мобільних моделей.