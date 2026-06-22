Meta інвестувала $900 млн в індійський стартап і призначила його засновника головою WhatsApp

Корпорація Meta Platforms Inc. інвестує 900 мільйонів доларів в індійський фінтех-стартап Cred. У межах цієї масштабної угоди засновник стартапу Кунал Шах стане новим керівником месенджера WhatsApp.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Завдяки фінансуванню Meta отримає близько 20% акцій Cred — додатка, що винагороджує клієнтів за вчасну оплату кредитних карток. Після інвестицій оцінка компанії досягла 4,5 мільярда доларів.

Кадрові зміни та нові фінансові завдання

47-річний Шах змінить Вілла Каткарта, який очолював WhatsApp близько семи років і подвоїв його щомісячну аудиторію до понад 3 мільярдів користувачів.

Каткарт залишиться в Meta, але обійме нову посаду, де займатиметься розробкою споживчих продуктів на базі штучного інтелекту.

Кунал Шах переїде з Бангалора до штаб-квартири Meta в Каліфорнії. Його головним завданням стане розвиток нових джерел доходів WhatsApp, включаючи рекламу, підписки, а також інтеграцію агентів штучного інтелекту.

Марк Цукерберг підкреслив, що глобальне бачення Шаха чудово послужить йому в управлінні найбільшим у світі месенджером.

Посилення позицій на ринку Індії

Така стратегія інвестиційного рекрутингу вже знайома для Meta, яка раніше вклала 14 мільярдів доларів у Scale AI, залучивши її засновника до керівництва власною ШІ-лабораторією. Індія залишається ключовим ринком для корпорації.

У 2020 році гігант інвестував 5,7 мільярда доларів у Jio Platforms, а на початку цього місяця оголосив про оренду свого першого ШІ-центру обробки даних у цій країні.

Нагадаємо, що Meta додасть у Facebook нові ШІ-інструменти для блогерів. Компанія Цукерберга запускає персональних ШІ-помічників для авторів контенту, а також розширює можливості автоматичного перекладу відео. Нові інструменти покликані спростити роботу блогерів та утримати їх всередині платформи на тлі жорсткої конкуренції з TikTok та YouTube.