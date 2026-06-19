Meta продасть ШІ-стартап Manus за $2 мільярди через вимогу Китаю

Початкові китайські інвестори стартапу Manus, який спеціалізується на розробці штучного інтелекту, планують викупити компанію назад у корпорації Meta. Сума потенційної угоди оцінюється у 2 млрд доларів — саме стільки американський техгігант заплатив за купівлю цього активу раніше.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Таке рішення пов'язане з тим, що кілька місяців тому влада Китаю наказала Meta скасувати поглинання Manus. Пекін суттєво посилив контроль над інвестиціями США в китайські стартапи, які займаються розробкою передових ШІ-технологій.

У викупі компанії беруть участь такі ранні інвестори Manus, як-от HSG, ZhenFund та Tencent. За інформацією джерел, HSG та ZhenFund наразі розглядають можливість залучення нового капіталу для повної ліквідації частки Meta в стартапі. Водночас інший відомий ранній інвестор — фонд Benchmark — не братиме участі в цьому процесі.

Стрімке зростання та зміна структури

Процес скасування угоди відбувається на тлі значного фінансового та операційного зростання Manus після того, як компанія перейшла под контроль Meta. Зокрема, показник річного виторгу стартапу в останні тижні зріс до 400-500 млн доларів, тоді як на момент поглинання американською корпорацією він становив лише 100 млн доларів.

Meta придбала компанію Manus, яка базується в Сінгапурі, у грудні минулого року. Стартап відомий розробкою ШІ-агентів, здатних автономно виконувати завдання з мінімальним залученням людини. Американський гігант планував використовувати ці технології для посилення власних розробок у сфері агентного штучного інтелекту. Проте майже одразу після оголошення про угоду Китай розпочав перевірку на предмет порушення правил інвестування.

Після офіційного наказу Пекіна, який надійшов у квітні, Meta провела внутрішній операційний поділ з Manus та повністю припинила будь-який обмін даними між компаніями. Наразі керівництво Manus розглядає можливість реструктуризації бізнесу з метою створення спільного підприємства, зареєстрованого в Китаї, що в майбутньому дозволить компанії вийти на фондову біржу Гонконгу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Китай заблокував угоду Meta на $2 млрд та зупинив продаж ШІ-платформи Manus. Пекінські регулятори заборонили американській корпорації придбати цей актив у межах посилення контролю над технологіями на тлі суперництва зі США, розцінивши таку інтеграцію як спробу послабити власну технологічну базу.