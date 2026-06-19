Meta продаст ИИ-стартап Manus за $2 миллиарда по требованию Китая

Первоначальные китайские инвесторы стартапа Manus, специализирующегося на разработке искусственного интеллекта, планируют выкупить компанию обратно у корпорации Meta. Сумма потенциального соглашения оценивается в 2 млрд долларов – именно столько американский техгигант заплатил за покупку этого актива раньше.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Такое решение связано с тем, что несколько месяцев назад власти Китая приказали Meta отменить поглощение Manus. Пекин существенно усилил контроль над инвестициями США в китайские стартапы, занимающиеся разработкой передовых ИИ-технологий.

В выкупе компании принимают участие такие ранние инвесторы Manus, как HSG, ZhenFund и Tencent. По информации источников, HSG и ZhenFund рассматривают возможность привлечения нового капитала для полной ликвидации доли Meta в стартапе. В то же время другой известный ранний инвестор — фонд Benchmark — не будет участвовать в этом процессе.

Стремительный рост и изменение структуры

Процесс отмены сделки проходит на фоне значительного финансового и операционного роста Manus после того, как компания перешла под контроль Meta. В частности, показатель годовой выручки стартапа в последние недели вырос до 400-500 млн долларов, в то время как на момент поглощения американской корпорацией он составлял всего 100 млн долларов.

Meta приобрела компанию Manus, базирующуюся в Сингапуре, в декабре прошлого года. Стартап известен разработкой ИИ-агентов, способных автономно решать задачи с минимальным привлечением человека. Американский гигант планировал использовать эти технологии для усиления своих разработок в сфере агентного искусственного интеллекта. Однако почти сразу же после объявления о соглашении Китай начал проверку на предмет нарушения правил инвестирования.

После поступившего в апреле официального приказа Пекина Meta провела внутреннее операционное разделение с Manus и полностью прекратила любой обмен данными между компаниями. Руководство Manus рассматривает возможность реструктуризации бизнеса с целью создания совместного предприятия, зарегистрированного в Китае, что в будущем позволит компании выйти на фондовую биржу Гонконга.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай заблокировал соглашение Meta на $2 млрд и остановил продажу ИИ-платформы Manus. Пекинские регуляторы запретили американской корпорации приобрести этот актив в рамках ужесточения контроля над технологиями на фоне соперничества с США, расценив такую интеграцию как попытку ослабить собственную технологическую базу.