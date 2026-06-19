Норвежские инвесторы привлекли $85 млн в фонд для украинских оборонных технологий

Группа норвежских инвесторов привлекла $85 млн для венчурного фонда Gardar, который будет инвестировать в украинские оборонные технологии на ранних стадиях развития. Фонд делает ставку на то, что инновации, созданные в условиях войны, будут играть важную роль в будущей архитектуре безопасности Европы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По словам управляющего партнера фонда Эрленда Престгарда, Gardar создали семейные офисы и промышленные инвесторы. Фонд стремится привлечь дополнительный капитал и может увеличить объем финансирования до 1 млрд. норвежских крон, или около $100 млн.

"Если мы привлечем больше семейных офисов, то к осени достигнем 1 миллиарда крон ($100 миллионов)", - сказал Престгард.

Среди инвесторов фонда – ведущие семейные офисы Норвегии, в частности семья Витзо, инвестиционная компания Kistefos AS и Йохан Х. Андресен, владелец промышленно-финансовой холдинговой компании Ferd AS. К ним присоединились другие норвежские инвесторы и частные инвестиционные компании, среди которых бывший руководитель EQT AB Кристиан Синдинг и Verdane.

Gardar планирует инвестировать в украинские defense tech-компании на ранних стадиях. Речь идет, в частности, о разработках в сфере беспилотников, автономных систем и других военных технологий, развитие которых ускорилось во время войны.

Фонд ориентируется на доходность 15% в год, однако Престгард отметил, что из-за "экстремального контекста" существует значительная неопределенность.

Запуск фонда производится на фоне роста спроса на украинские оборонные разработки и увеличения военных расходов в Европе. Европейские правительства стремятся усилить свою оборонную промышленность и сдерживать Россию.

"Цель двойная: построить и укрепить украинские охранные компании, а также усилить обороноспособность Европы", - сказал Престгард.

По его словам, один доллар, вложенный в украинскую оборону, оказывает больший эффект, чем доллар, инвестированный в оборонный сектор США или других европейских стран.

Добавим, что Кабинет министров поддержал новый порядок лицензирования оборонных технологий, созданных в Силах обороны. Он предусматривает передачу военных разработок в серийное производство посредством платного механизма лицензирования.