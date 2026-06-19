Норвезькі інвестори залучили $85 млн у фонд для українських оборонних технологій

Група норвезьких інвесторів залучила $85 млн для венчурного фонду Gardar, який інвестуватиме в українські оборонні технології на ранніх стадіях розвитку. Фонд робить ставку на те, що інновації, створені в умовах війни, відіграватимуть важливу роль у майбутній архітектурі безпеки Європи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

За словами керуючого партнера фонду Ерленда Престгарда, Gardar створили сімейні офіси та промислові інвестори. Фонд прагне залучити додатковий капітал і може збільшити обсяг фінансування до 1 млрд норвезьких крон, або близько $100 млн.

"Якщо ми залучимо більше сімейних офісів, то до осені досягнемо 1 мільярда крон ($100 мільйонів)", — сказав Престгард.

Серед інвесторів фонду — провідні сімейні офіси Норвегії, зокрема родина Вітзо, інвестиційна компанія Kistefos AS та Йохан Х. Андресен, власник промислово-фінансової холдингової компанії Ferd AS. До них також приєдналися інші норвезькі інвестори та приватні інвестиційні компанії, серед яких колишній керівник EQT AB Крістіан Сіндінг і Verdane.

Gardar планує інвестувати в українські defense tech-компанії на ранніх стадіях. Йдеться, зокрема, про розробки у сфері безпілотників, автономних систем та інших військових технологій, розвиток яких прискорився під час війни.

Фонд орієнтується на дохідність 15% на рік, однак Престгард зазначив, що через "екстремальний контекст" існує значна невизначеність.

Запуск фонду відбувається на тлі зростання попиту на українські оборонні розробки та збільшення військових витрат у Європі. Європейські уряди прагнуть посилити власну оборонну промисловість і стримувати Росію.

"Мета подвійна: розбудувати та зміцнити українські охоронні компанії, а також посилити обороноздатність Європи", — сказав Престгард.

За його словами, один долар, вкладений в українську оборону, має більший ефект, ніж долар, інвестований в оборонний сектор США чи інших європейських країн.

Додамо, Кабінет міністрів підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, створених у Силах оборони. Він передбачає передачу військових розробок у серійне виробництво через платний механізм ліцензування.