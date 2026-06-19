Військові отримуватимуть частину доходів від своїх оборонних розробок

Кабінет міністрів підтримав новий порядок ліцензування оборонних технологій, створених у Силах оборони. Він передбачає передачу військових розробок у серійне виробництво через платний механізм ліцензування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова.

Згідно з новими правилами, щонайменше 25% коштів, отриманих від ліцензування таких технологій, спрямовуватимуть авторам розробок — військовослужбовцям.

Решту коштів планують використовувати для розвитку оборонних інновацій, підтримки підрозділів, де створюються нові технології, а також захисту прав інтелектуальної власності.

У Міноборони зазначають, що новий механізм має прискорити впровадження рішень, які з'являються безпосередньо на фронті, у серійне виробництво та створити систему матеріального стимулювання для їхніх авторів.

За словами Федорова, мета нововведення — швидше масштабувати ефективні технології для потреб війська та забезпечити справедливу винагороду військовим, які їх розробляють.

Нагадаємо, у травні Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони 175 нових зразків озброєння та військової техніки. Серед них - безпілотні комплекси, боєприпаси, бронетехніка, засоби радіоелектронної боротьби та роботизовані системи.