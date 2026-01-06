Міноборони надало виробникам 30 ліцензій на використання військових розробок

За останні три місяці 2025 року Міністерство оборони передало виробникам 30 ліцензій на впровадження власних технологічних розробок у серійне виробництво.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, у межах експериментального проєкту вже доступні технології у трьох напрямах:

радіоелектронна розвідка;

протидія ударним безпілотникам типу Shahed;

керовані засоби ураження з автоматичним донаведенням.

Міністр підкреслив, що найефективніші рішення, створені безпосередньо в українському війську, повинні оперативно масштабуватися та використовуватися для потреб захисників.

Перші зразки озброєння, виготовленого за отриманими ліцензіями, вже надходять Силам оборони України.

"Це результат урядового рішення, яке дозволило передавати розробки, створені в системі Міноборони, у масове виробництво одразу декільком виробникам. Так ми скорочуємо шлях від ідеї, перевіреної в бою, до масового постачання", - наголосив Шмигаль.

Розвиток українського ОПК у 2025 році

Нагадаємо, що Міноборони у 2025 році залучило понад 6 млрд доларів на розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

Майже 1,8 млрд доларів було спрямовано на виробництво українського озброєння в межах так званої "данської моделі".

Ще понад 4,3 млрд доларів Україна залучила завдяки прямим закупівлям держав-партнерів у вітчизняних виробників для потреб Сил оборони України.

Також 1,1 млрд доларів український ОПК отримав за рахунок прибутків від заморожених російських активів.