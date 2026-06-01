Міноборони України затвердило 175 нових зразків озброєння у травні

Що нового отримали ЗСУ у травні

У травні 2026 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки. Відомство зазначає високу інтенсивність оновлення арсеналу та посилення технологічних спроможностей війська.

Близько 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими підприємствами, що підтверджує розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Найбільшу частку серед нових зразків становлять технологічні системи, які безпосередньо впливають на ситуацію на полі бою:

безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) - кодифіковано майже 60 зразків, зокрема українські розробки "Тінь", "Тур", "Мамба", "Палій", "Д’артаньян" та "Лупиніс";

боєприпаси - понад 40 нових типів засобів ураження;

бронетехніка - 18 нових зразків для посилення захисту та мобільності військових.

Усі без винятку зразки у цих категоріях є продукцією українських виробників.

Окремо до експлуатації допущено засоби радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР), спеціалізовані автомобілі, а також наземні роботизовані комплекси (НРК), серед яких "Гном", "Примара-Killer", Vepr, "Плющ+" та Ratel X. Вони призначені для виконання бойових, розвідувальних та евакуаційних завдань із мінімальним ризиком для особового складу.

Також у перелік новинок увійшли сучасні інженерні засоби та техніка тилового забезпечення, що мають посилити логістику та стійкість підрозділів на фронті.

Нагадаємо, Міністерство оборони спільно з Генштабом запускає програму “Логістичний локдаун”, спрямовану на масштабування middle strike-ударів по тилу російської армії. У межах першого етапу на закупівлю сучасних засобів ураження для найефективніших підрозділів вже виділили додаткові 5 млрд грн.