Минобороны Украины утвердило 175 новых образцов вооружения в мае

Минобороны расширило арсенал Сил обороны 175 новыми образцами

В мае Министерство обороны допустило к эксплуатации в Силах обороны 175 новых образцов вооружения и военной техники. Среди них – беспилотные комплексы, боеприпасы, бронетехника, средства радиоэлектронной борьбы и роботизированные системы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Что нового получили ВСУ в мае

В мае 2026 Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 175 новых образцов вооружения и военной техники. Ведомство отмечает высокую интенсивность обновления арсенала и усиление технологических возможностей войска.

Около 93% всех новинок разработаны и изготовлены украинскими предприятиями, что подтверждает развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Наибольшую долю среди новых образцов составляют технологические системы, непосредственно влияющие на ситуацию на поле боя:

  • беспилотные авиационные комплексы (БпАК) - кодифицировано около 60 образцов, в том числе украинские разработки "Тень", "Тур", "Мамба", "Паллий", "Д'артаньян" и "Лупинис";
  • боеприпасы – более 40 новых типов средств поражения;
  • бронетехника – 18 новых образцов для усиления защиты и мобильности военных.

Все без исключения образцы в этих категориях являются продукцией украинских производителей.

Отдельно к эксплуатации допущены средства радиоэлектронной борьбы и разведки (РЭБ/РЭР), специализированные автомобили, а также наземные роботизированные комплексы (НРК), среди которых "Гном", "Призрак-Killer", Vepr, "Плющ+" и Ratel X. Они предназначены для выполнения боевых, разведывательных и эвакуационных задач с миним.

Также в список новинок вошли современные инженерные средства и техника тылового обеспечения, которые должны усилить логистику и устойчивость подразделений на фронте.

Напомним, Министерство обороны совместно с Генштабом запускает программу Логистический локдаун, направленную на масштабирование middle strike-ударов по тылу российской армии. В рамках первого этапа на закупку современных средств поражения для наиболее эффективных подразделений уже было выделено дополнительные 5 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько