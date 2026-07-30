ArcelorMittal наростив виручку до $32,2 млрд

ArcelorMittal у першому півріччі 2026 року збільшив виручку на 4,9% — до $32,2 млрд, а EBITDA — на 8,8%, до $3,74 млрд. Це не означає, що компанія заробила $3,74 млрд чистого прибутку. Після відсотків, податків, амортизації та інших витрат чистий прибуток був значно нижчим — $1,26 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на фінансову звітність і презентацію ArcelorMittal за другий квартал та перше півріччя 2026 року.

Водночас чистий прибуток групи скоротився більш ніж удвічі — з $2,6 млрд до $1,26 млрд, а виробництво сталі зменшилося на 5,5%.

Зростання виручки відбулося насамперед завдяки підвищенню середньої ціни продажу сталі на 10,2%, тоді як обсяги відвантаження скоротилися. EBITDA зросла з $3,44 млрд до $3,74 млрд, зокрема завдяки кращим результатам у Європі, Північній Америці, Індії та спільних підприємствах.

Основні показники ArcelorMittal за січень-червень 2026 року:

виручка — $32,22 млрд проти $30,72 млрд роком раніше;

EBITDA — $3,74 млрд проти $3,44 млрд;

чистий прибуток — $1,26 млрд проти $2,6 млрд;

операційний прибуток — $1,81 млрд проти $2,76 млрд;

виробництво сталі — 27,6 млн тонн проти 29,2 млн тонн;

відвантаження сталі — 26,2 млн тонн проти 27,4 млн тонн;

виробництво залізної руди — 26,4 млн тонн проти 23,6 млн тонн.

Різке падіння чистого прибутку частково пояснюється високою базою порівняння. У першому півріччі 2025 року результати містили значні разові доходи, зокрема від придбання 50% частки Nippon Steel у AM/NS Calvert.

Без урахування таких статей скоригований чистий прибуток за перше півріччя 2025 року становив $1,81 млрд. Порівняно з ним результат 2026 року нижчий приблизно на 30%. Компанія також вказує на збільшення валютних втрат та процентних витрат.

У другому кварталі показники покращилися порівняно з першим. Виручка зросла на 8,4% — до $16,8 млрд, EBITDA — на 22,9%, до $2,06 млрд, а чистий прибуток — з $575 млн до $683 млн. Відвантаження сталі збільшилися з 12,8 млн до 13,4 млн тонн.

Водночас вільний грошовий потік за шість місяців був від'ємним і становив $1,49 млрд. На капітальні інвестиції ArcelorMittal витратив $2,37 млрд, а вкладення в оборотний капітал становили майже $2 млрд.

На кінець червня чистий борг групи зріс до $9,5 млрд проти $7,93 млрд на початку року. Ліквідність становила $10,4 млрд, з яких $4,9 млрд припадало на грошові кошти, а $5,5 млрд — на доступні кредитні лінії.

На 2026 рік ArcelorMittal зберіг прогноз капітальних витрат у межах $4,5–5 млрд, з яких $1,7–1,9 млрд мають становити стратегічні інвестиції.

Водночас Україна окремо згадується в аналізі нових імпортних квот ЄС на сталь. За даними ArcelorMittal, у 2025 році Україна поставила до ЄС 1,309 млн тонн гарячекатаного прокату, а розрахунковий обсяг нової квоти становить близько 580 тис. тонн. Це приблизно на 56% менше за обсяг імпорту минулого року.