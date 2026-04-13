3400 металургів під загрозою: "АрселорМіттал" зупиняє цехи та пропонує перенавчання

3400 працівників "АрселорМіттал Кривий Ріг" можуть втратити роботу після того, як через європейське мито CBAM та дорогу електроенергію підприємство зупинило цех блюмінг та ливарно-механічний завод. Про це в коментарі Delo.ua розповіли в пресслужбі підприємства.

За словами пресс-служби після закриття цехів до 3 400 робочих місць можуть бути скорочені, наразі вони є працівниками підприємства, усім з них пропонують роботу в інших підрозділах та можливість перенавчання за рахунок компанії.

"Тих хто захоче залишитися в структурі Арселору, ми перенавчимо на нові спеціальності за наш рахунок", — сказали в пресслужбі.

Водночас там зауважили, що вакансій не вистачитиме на увесь персонал закритих цехів.

Нагадаємо, що 11 березня "АрселорМіттал Кривий Ріг" зупинив роботу цеху блюмінг призначений для виробництва заготовки для дрібносортних і дротяних станів). У компанії повідомили, що всі заплановані операції на цьому виробництві повністю виконані.

На підприємстві раніше попереджали, що цех буде зупинено у другому кварталі 2026 року. Серед ключових причин називають запровадження з 1 січня механізму транскордонного вуглецевого коригування Європейського Союзу (CBAM) без винятків для українських виробників.

У компанії зазначають, що це призвело до фактичної втрати європейського ринку для продукції підприємства і вплинуло на завантаження виробничих потужностей.

Ще одним чинником стала енергетична криза під час війни та різке зростання вартості електроенергії. За даними підприємства, з початку повномасштабної війни ціни для промисловості майже потроїлися.

Якщо у другому кварталі 2024 року електроенергія коштувала близько 120 доларів за мегават-годину без ПДВ і доставки, то у лютому 2026 року ціна зросла до 230 доларів, а у години пікового навантаження сягала 370 доларів.

Також наприкінці лютого "Арселор Міттал Кривий Ріг" офіційно повідомив про зупинку роботи своєї дочірньої структури — ТОВ "Ливарно-механічний завод". Це призведе до скорочення 1700 робочих місць. Рішення обґрунтоване дефіцитом енергопотужностей, падінням виробництва прокату на 60% та впровадженням механізму СВАМ.