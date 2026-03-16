"АрселорМіттал Кривий Ріг" зупинив цех блюмінг і розпочинає трансформацію виробництва

"АрселорМіттал Кривий Ріг" 11 березня завершив фінальну виробничу кампанію у цеху блюмінг призначений для виробництва заготовки для дрібносортних і дротяних станів). У компанії повідомили, що всі заплановані операції на цьому виробництві повністю виконані.

На підприємстві раніше попереджали, що цех буде зупинено у другому кварталі 2026 року. Серед ключових причин називають запровадження з 1 січня механізму транскордонного вуглецевого коригування Європейського Союзу (CBAM) без винятків для українських виробників.

У компанії зазначають, що це призвело до фактичної втрати європейського ринку для продукції підприємства і вплинуло на завантаження виробничих потужностей.

Ще одним чинником стала енергетична криза під час війни та різке зростання вартості електроенергії. За даними підприємства, з початку повномасштабної війни ціни для промисловості майже потроїлися.

Якщо у другому кварталі 2024 року електроенергія коштувала близько 120 доларів за мегават-годину без ПДВ і доставки, то у лютому 2026 року ціна зросла до 230 доларів, а у години пікового навантаження сягала 370 доларів.

Перед зупинкою виробництва підприємство виготовило необхідний запас заготовки — близько 150 тис. тонн. Цей обсяг планують використати для подальшої переробки на готову продукцію, зокрема арматуру, на діючих прокатних станах.

Після використання цього запасу роботу завершать також дрібносортні прокатні стани №2 та №3, які працювали виключно із заготовкою цеху блюмінг. Очікується, що вони будуть зупинені до кінця року.

Паралельно компанія проводить комплексну трансформацію прокатного департаменту. Виробництво прокату планують сконцентрувати на меншій кількості станів, які відповідають наявним виробничим потокам. У результаті змін може бути скорочено близько тисячі робочих місць.

У компанії наголошують, що намагатимуться зберегти ключові професійні компетенції та перевести частину працівників на інші позиції в межах підприємства. Про подальші етапи трансформації та графік зупинки підрозділів повідомлятимуть після завершення відповідних технологічних етапів.

