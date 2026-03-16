"АрселорМиттал Кривой Рог" остановил цех блюминг и начинает трансформацию производства

"АрселорМиттал Кривой Рог" 11 марта завершил финальную производственную кампанию в цехе (блюминг предназначен для производства заготовки для мелкосортных и проволочных состояний). В компании сообщили, что все запланированные сделки на этом производстве полностью выполнены.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

На предприятии ранее предупреждали, что цех будет остановлен во втором квартале 2026 года. Среди ключевых причин называют введение с 1 января механизма трансграничной углеродной корректировки Европейского Союза (CBAM) без исключений для украинских производителей.

В компании отмечают, что это привело к фактической потере европейского рынка для продукции предприятия и повлияло на загрузку производственных мощностей.

Еще одним фактором стал энергетический кризис во время войны и резкий рост стоимости электроэнергии. По данным предприятия, с начала полномасштабной войны цены для промышленности почти утроились.

Если во втором квартале 2024 года электроэнергия стоила около 120 долларов за мегаватт-час без НДС и доставки, то в феврале 2026 года цена выросла до 230 долларов, а в часы пиковой нагрузки достигала 370 долларов.

Перед остановкой производства предприятие изготовило необходимый запас заготовки – около 150 тыс. тонн. Этот объем планируется использовать для дальнейшей переработки на готовую продукцию, в частности арматуру, на действующих прокатных станах.

После использования этого запаса работу завершат также мелкосортные прокатные станы №2 и №3, работавшие исключительно с заготовкой цеха блюмингом. Ожидается, что они будут остановлены до конца года.

Параллельно компания производит комплексную трансформацию прокатного департамента. Производство проката планируют сконцентрировать на меньшем количестве состояний, соответствующих имеющимся производственным потокам. В результате смен может быть сокращено около тысячи рабочих мест.

В компании отмечают, что будут стараться сохранить ключевые профессиональные компетенции и перевести часть работников на другие позиции в пределах предприятия. О дальнейших этапах трансформации и графике остановки подразделений будут сообщать после завершения соответствующих технологических этапов.

Напомним, о том, что закрывать цех блюминг "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщал еще в конце января.