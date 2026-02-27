"ArcelorMittal Кривой Рог" закрывает "Литейно-механический завод": 1700 работников потеряют работу

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) официально сообщил об остановке работы своей дочерней структуры — ООО "Литейно-механический завод" (ЛМЗ). Это приведет к сокращению 1700 рабочих мест. Решение обосновано дефицитом энергомощностей, падением производства проката на 60% и внедрением механизма СВАМ.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Причины прекращения деятельности

Ключевым фактором закрытия является критический рост затрат на энергоносители. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры и необходимости импорта электроэнергии, цена на предприятие выросла со $120 за МВт·ч в 2024 году до $230 в феврале 2026 года. В периоды пиковой нагрузки стоимость составляет $370 за МВт·ч.

Дефицит электроэнергии привел к следующему снижению показателей производства в январе 2026 года по сравнению с ноябрем 2025 года:

производство чугуна сократилось на 30%;

выплавка стали упала на 40%;

выпуск проката снизился на 60%.

Дополнительным фактором стало внедрение Европейской Комиссией механизма трансграничной корректировки углеродных выбросов (CBAM) с 1 января 2026 года. Отсутствие переходного периода для Украины ограничило доступ компании к европейскому рынку, который являлся основным направлением сбыта после 2022 года.

Последствия для персонала

Закрытие ЛМЗ предполагает сокращение 1700 рабочих мест. Учитывая сопутствующие процессы, в том числе остановку цеха блюминга, общее количество сокращенных позиций превысит 2400.

Компания отмечает, что работники завода получат предложения по трудоустройству в других подразделениях компании. Работодатель обязуется обеспечить переобучение персонала, сохранение социального пакета, льгот и стабильной заработной платы в соответствии с законодательством Украины.

Процесс ликвидации производства будет продолжаться три месяца с момента обнародования решения.

Справочно

ООО "Литейно-механический завод" - это машиностроительный комплекс, состоящий из 7 цехов (литейные, механические, металлоконструкций и т.п.). Предприятие обеспечивало полный цикл ремонтно-механических работ, включая термообработку, сварку и изготовление резинотехнических изделий для нужд металлургической отрасли.

Ранее сообщалось, что "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) анонсировало вынужденную остановку работы цеха блюминг прокатного департамента во II квартале 2026 года. Глава первичной организации ПМГУ предприятия Наталья Маринюк пояснила, что основным фактором принятия этого шага стало решение Еврокомиссии о введении CBAM с 1 января 2026 года "без учета объективных экономических и рыночных обстоятельств, в которых работают украинские производители во время войны".