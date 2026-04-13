3400 металлургов под угрозой: "АрселорМиттал" останавливает цеха и предлагает переобучение

3400 работников "АрселорМиттал Кривой Рог" могут потерять работу после того, как из-за европейских пошлин CBAM и дорогостоящей электроэнергии предприятие остановило цех блюминг и литейно-механический завод. Об этом в комментарии Delo.ua рассказали в пресс-службе предприятия.

По словам пресс-службы, после закрытия цехов до 3 400 рабочих мест могут быть сокращены, сейчас они являются работниками предприятия, всем из них предлагают работу в других подразделениях и возможность переобучения за счет компании.

"Тех, кто захочет остаться в структуре Арселора, мы переучим на новые специальности за наш счет", — сказали в пресс-службе.

В то же время, там заметили, что вакансий не хватит на весь персонал закрытых цехов.

Напомним, что 11 марта "АрселорМиттал Кривой Рог" остановил работу цеха (блюминг предназначен для производства заготовки для мелкосортных и проволочных состояний). В компании сообщили, что все запланированные сделки на этом производстве полностью выполнены.

На предприятии ранее предупреждали, что цех будет остановлен во втором квартале 2026 года. Среди ключевых причин называют введение с 1 января механизма трансграничной углеродной корректировки Европейского Союза (CBAM) без исключений для украинских производителей.

В компании отмечают, что это привело к фактической потере европейского рынка для продукции предприятия и повлияло на загрузку производственных мощностей.

Еще одним фактором стал энергетический кризис во время войны и резкий рост стоимости электроэнергии. По данным предприятия, с начала полномасштабной войны цены для промышленности почти утроились.

Если во втором квартале 2024 года электроэнергия стоила около 120 долларов за мегаватт-час без НДС и доставки, то в феврале 2026 года цена выросла до 230 долларов, а в часы пиковой нагрузки достигала 370 долларов.

Также в конце февраля "Арселор Миттал Кривой Рог" официально сообщил об остановке работы своей дочерней структуры - ООО "Литейно-механический завод". Это приведет к сокращению 1700 рабочих мест. Решение обосновано дефицитом энергомощностей, падением производства проката на 60% и внедрением механизма СВАМ.