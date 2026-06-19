Нацкомиссия по ценным бумагам обновляет критерии отбора компаний важных для экономики: главные изменения

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила обновленные критерии для определения предприятий, критически важных для экономики. Теперь компании с собственниками под санкциями или из стран, поддерживающих агрессию против Украины, автоматически теряют право на отсрочки для своих специалистов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Комиссии .

В Украине действует правительственное постановление №76, которое требует от любого предприятия обязательно соответствовать трем критериям; не иметь задолженности по уплате налогов или единого взноса; соблюдать определенный уровень заработных плат. Если компания не отвечает хотя бы одному из них, она лишается права на бронирование персонала. Когда предприятие выполняет эти условия, профильный орган оценивает его по собственным отраслевым правилам.

Главные изменения

Для рынков капитала такие критерии разрабатывается НКЦБФР. К действующим правилам, действующим с прошлого года, добавили четыре главных изменения.

Первое изменение касается безопасности. Ранее Комиссия отказывала в бронировании только компаниям с российскими или белорусскими владельцами. Теперь правила ужесточились. Статус критически важного не сможет получить предприятие, если в структуре его собственности есть резиденты любых стран из "зоны риска", поддерживающие агрессию или лица под санкциями.

Вторая смена защищает ключевых игроков рынка – так называемых "системно важных профессиональных участников". Это крупнейшие компании, от работы которых будет напрямую зависеть стабильность всего финансового сектора.

Третье изменение касается объектов критической инфраструктуры. Теперь принадлежность предприятия к этому списку является официальным основанием для Комиссии отнести его к критически важным. В настоящее время в сфере управления Комиссии находится только одно такое предприятие.

Четвертый пункт устраняет неразбериху и дублирование полномочий между государственными ведомствами. Новые правила Комиссии вообще не распространяются на банки и финансовые учреждения, руководимые Национальным банком Украины. Это закрывает лазейку, когда банк после отказа в НБУ мог попытаться подать документы еще в Комиссию.

В ближайшее время проект этих правил будет опубликован на официальном сайте Комиссии для проведения общественного обсуждения. Участники рынка и эксперты смогут подать свои предложения в финальное утверждение документа.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики выявило превышение лимитов бронирования на предприятиях, имеющих статус критически важных. Им дали 10 дней на аннулирование сверхурочных отсрочок.