Нацкомісія з цінних паперів оновлює критерії відбору компаній важливих для економіки: головні зміни

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила оновлені критерії для визначення підприємств, критично важливих для економіки. Відтепер компанії із власниками під санкціями або з країн, що підтримують агресію проти України, автоматично втрачають право на відстрочки для своїх фахівців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Комісії.

В Україні діє урядова постанова № 76, яка вимагає від будь-якого підприємства обов’язково відповідати трьом критеріям; не мати заборгованості по сплаті податків чи єдиного внеску; дотримуватися певного рівня заробітних плат. Якщо компанія не відповідає бодай одному з них, вона втрачає право на бронювання персоналу. Коли підприємство виконує ці умови, профільний орган оцінює його за власними галузевими правилами.

Головні зміни

Для ринків капіталу такі критерії розробляє НКЦПФР. До чинних правил, які діють з минулого року, додали чотири головні зміни.

Перша зміна стосується безпеки. Раніше Комісія відмовляла в бронюванні лише компаніям із російськими або білоруськими власниками. Тепер правила стали суворішими. Статус критично важливого не зможе отримати підприємство, якщо у структурі його власності є резиденти будь-яких країн із "зони ризику", які підтримують агресію, або особи під санкціями.

Друга зміна захищає ключових гравців ринку – так званих "системно важливих професійних учасників". Це найбільші компанії, від роботи яких безпосередньо залежатиме стабільність усього фінансового сектору.

Третя зміна стосується об’єктів критичної інфраструктури. Тепер належність підприємства до цього списку є офіційною підставою для Комісії віднести його до критично важливих. Наразі у сфері управління Комісії перебуває лише одне таке підприємство.

Четвертий пункт усуває плутанину та дублювання повноважень між державними відомствами. Нові правила Комісії взагалі не поширюються на банки та фінансові установи, якими керує Національний банк України. Це закриває лазівку, коли банк після відмови в НБУ міг спробувати подати документи ще й до Комісії.

Найближчим часом проєкт цих правил опублікують на офіційному сайті Комісії для проведення громадського обговорення. Учасники ринку та експерти зможуть подати свої пропозиції до фінального затвердження документа.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки виявило перевищення лімітів бронювання на підприємствах, які мають статус критично важливих. Їм дали 10 днів на анулювання понаднормових відстрочок.