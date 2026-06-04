Новые правила бронирования работников: какие последствия для бизнеса

Правительство изменило правила бронирования работников . В частности, вводится обязательный минимум по зарплате. Эксперты прогнозируют, что новые ограничения добавят головной боли производственному сектору и усилят кадровый голод, хотя ОПК и стабильность экономики благодаря зарубежной помощи должны устоять.

Мобилизация необходимость для страны, которая уже пятый год ведет полномасштабную войну. В то же время государство вынуждено балансировать между двумя полюсами: фронт нуждается в людях, но и экономика без людей не функционирует. Чем больше квалифицированных работников идет в ряды ВСУ, тем больше предприятий теряет способность производить, платить налоги, финансировать тот же военный бюджет. Именно в этом противоречии существует механизм бронирования, который Кабинет министров решил пересмотреть в очередной раз. Эксперты, которых опросил Delo.ua, не дают ответа сколько украинцев могут потерять бронирование из-за новых правил, но убеждены, что правительственное решение может добавить проблем бизнеса, усилить тенизацию занятости, а также замедлить украинскую экономику.

Что меняется в процедуре бронирования

30 мая Кабинет министров принял постановление , запускающее масштабный пересмотр системы бронирования до 1 сентября 2026 года. Логика новых правил будет разворачиваться в несколько этапов.

Сначала государство пересмотрит самые критерии критичности: до 10 июня органы власти должны обновить перечень оснований, по которым предприятие вообще может претендовать на этот статус. Далее — до 1 июля — проверяется каждое предприятие, уже имеющее статус критически важного: соответствует ли оно новым критериям. Если основание, по которому предприятие когда-то получило статус, исчезло из перечня — статус забирается автоматически. Весь этот процесс должен завершиться к 1 сентября.

Одновременно растет зарплатная планка. С 1 сентября средняя зарплата на предприятии должна быть не менее трех минимальных — 25 941 грн. Для предприятий в прифронтовых регионах поменьше: 2,5 минималки, или 21 618 грн. Еще одно изменение касается совместителей и тех, кто уже имеет отсрочку по другим причинам: их теперь относят к броневой квоте только по основному месту работы.

Тем, у кого бронирование из-за новых правил аннулируется, нужно успеть: у предприятия есть десять дней, чтобы подать соответствующие данные через "Действие". И еще одна оговорка — если критически важное предприятие превысит разрешенное количество забронированных, это будет считаться нарушением и может лишить его самого статуса.

Что изменения правил будут означать для бизнеса

Для бизнеса острейшей проблемой являются не сами изменения, а их внезапность и временные рамки, говорят в Европейской бизнес ассоциации.

"Любые незапланированные изменения в процедуре получения критичности и необходимость переподтверждения этого статуса негативно влияют на возможность компаний прогнозировать и планировать свою деятельность", - подчеркивают ЕБА.

Для многих предприятий переподтверждение статуса будет означать повторный сбор большого пакета документов и ожидание решения, а в предыдущих раундах бронирования этот процесс длился месяцами. При этом объем заявок может существенно превысить способность органов власти их обработать, как это уже случалось ранее.

То есть, часть предприятий окажется в правовом вакууме: старый статус формально действует до 1 сентября, но фактическая броня на конкретных работников может исчезнуть раньше — и обжаловать это в условиях военного времени непросто.

Отдельным замечанием есть зарплатный порог. Требование о средней зарплате в три минимальных зарплаты формально выглядит умеренно, однако для отдельных отраслей и регионов это может оказаться существенным вызовом. Ярким примером является сельское хозяйство: там практика сезонных выплат означает, что средняя зарплата по предприятию в разные месяцы существенно колеблется, и новое требование, введенное посреди года, может лишить брони именно тех работников, в которых аграрии больше всего нуждаются в разгар полевых работ.

Кроме того, в ЕБА отмечают, что новые правила могут дать эффект в виде роста нелегального трудоустройства. Если официальное оформление перестает защищать – часть рынка уйдет в тень.

Под мобилизационные риски могут попасть именно те работники, которых бизнес считает наиболее ценными — квалифицированные специалисты, вокруг которых строилась кадровая политика предприятия, отмечает директор по инвестициям, глава офиса R&D инвестиционной компании Capital Times Артем Щербина .

Аналогия, которую он приводит: когда Украина разрешила выезд за границу юношам до 24 лет, сервисный бизнес быстро почувствовал это на себе. Но у производственного сектора гораздо меньшая гибкость в замене квалифицированных кадров.

"Если раньше дефицит кадров больше всего испытывали в области обслуживания и ресторанного бизнеса, то теперь риски растут для производственных и индустриальных предприятий", - отмечает Щербина.

Однако не все эксперты разделяют этот пессимизм. Так, руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что корректировка правил игры хоть и создаст дополнительную неопределенность, но он не считает, что это повлияет на экономическую активность.

При этом он отмечает, что сам факт существования бронирования остается положительным сигналом для бизнеса. Также он говорит, что не видит реальной угрозы массовой релокации предприятий: перенести бизнес в другую страну стоит дороже, чем адаптироваться к новым правилам в Украине.

Как это повлияет на украинскую экономику

Если для бизнеса вопрос преимущественно операционный, как сохранить конкретных людей на конкретных должностях, то для экономики эта ситуация вписана в более широкий и тревожный контекст.

Экономика Украины в 2026 году замедляется независимо от каких-либо решений по мобилизации: реальный сектор исчерпал ресурсы для быстрого восстановления, накопленные после шока 2022 года, бюджетное стимулирование ограничено зависимостью от внешнего финансирования, а инфляционный фактор еще больше оказывает давление на реальный рост, отмечает Щербина.

Он прогнозирует, что по результатам этого года экономический рост составит около +0,2-0,3%, а также не исключает, что НБУ и независимые центры будут и дальше пересматривать прогнозы ВВП с корректировкой в сторону снижения. Что касается рынка труда: зарплаты будут продолжать расти, но темп замедлится — от двузначных годовых приростов последних лет до более сдержанных показателей.

Для любой страны существует предельный мобилизационный потенциал — предел, после которого экономика теряет способность воспроизводить сама себя.

"У любой страны существует предельный мобилизационный потенциал — предел, после которого экономика уже не способна обеспечивать необходимые ресурсы для своего функционирования. Условно говоря, если трудоспособное население составляет около 13 млн человек, то предельный мобилизационный потенциал может достигать примерно 1,3 млн человек", — рассказывает руководитель Экономического диска.

Однако он отмечает, что Украина воюет в условиях, несколько сдвигающих этот предел: значительную часть военных расходов покрывает международная финансовая помощь. Внешнее финансирование существенно смягчает ограничения, которые обычно накладывает мобилизация на экономику.

Таким образом, сокращение забронированных будет означать определенное уменьшение налоговых поступлений, но пока внешняя поддержка сохраняется — это не критично. Главный риск для экономики Пендзин называет не новые правила, а возможное сокращение международного финансирования.

В то же время, ключевым двигателем экономического роста Украины в 2026 году остается оборонно-промышленный комплекс — а именно ОПК традиционно лучше защищен в вопросах бронирования, отмечает Паращий. Поэтому общее влияние на ВВП, по его мнению, не будет критическим. В то же время, эксперт отмечает, что для окончательных выводов нужно видеть детали отраслевого распределения бронирований — без этого любые выводы будут преждевременными.