- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Китай заблокировал сделку Meta на 2 миллиарда долларов: Пекин остановил продажу ШИ-платформы Manus
Китайские регуляторы запретили компании Meta приобрести платформу искусственного интеллекта Manus за 2 миллиарда долларов. Пекин ужесточил контроль над технологиями на фоне соперничества с США, назвав это соглашение попыткой ослабить собственную технологическую базу.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times.
Национальная комиссия по развитию и реформам Китая официально запретила иностранные инвестиции в Manus и требует отменить продажу. Это решение стало жестким сигналом: Китай планирует и дальше блокировать подобные соглашения, особенно накануне переговоров между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
Что такое Manus и почему он нужен Meta
Manus – это не просто чат-бот, а современная ИИ-платформа "нового поколения". Она создает персональных ШИ-агентов, которые могут самостоятельно:
- управлять файлами на компьютере;
- писать программный код;
- выполнять сложные рабочие задачи вместо человека.
Компания родилась в Китае, но со временем переехала в Сингапур после получения денег от американских фондов. В это время Meta решила выкупить перспективный актив, чтобы интегрировать его в свои сервисы.
Давление Пекина и риски для рынка
Китайские регуляторы подошли к вопросу радикально. Помимо запрета соглашения, они проверяли его на нарушение антимонопольного права и ограничений на экспорт технологий. К тому же двум соучредителям Manus на время даже запретили выезд из страны.
Для Meta это решение создает серьезные проблемы, ведь компания уже начала внедрять технологию Manus в свои продукты. Теперь ему придется либо искать нового покупателя, либо возвращать активы предыдущим владельцам.
