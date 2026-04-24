Meta сокращает 8000 работников из-за роста затрат на искусственный интеллект

Компания Meta в следующем месяце намерена сократить тысячи работников на фоне рекордных затрат на развитие проектов в сфере искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает BBC .

Отмечается, что компания уведомила сотрудников в служебной записке о плане сократить 10% персонала. Это ориентировочно 8 тысяч работников.

В Meta также заявили, что не будут закрывать тысячи открытых вакансий, на которые искали сотрудников.

Одной из ключевых причин сокращений называют резкий рост издержек, в том числе на разработки в области искусственного интеллекта.

Только в этом году компания планирует потратить на эти цели около 135 миллиардов долларов, что примерно равняется общим расходам Meta на искусственный интеллект за предыдущие три года.

Представитель компании Meta подтвердил планы по сокращению штата, но отказался предоставлять дополнительные комментарии.

В марте сообщалось, что компания Meta может произвести масштабные сокращения персонала. Речь идет об увольнении до 20% работников, что может составить около 16 тысяч человек.

Meta уже увольняла работников раньше. В 2023 году без работы остались 1500 сотрудников отдела подбора персонала и работы с персоналом.

В 2025 году Meta уволила еще 600 работников .