Meta увольняет почти 16 тыс. работников, или 20% всего штата через ИИ

Компания Meta может произвести масштабные сокращения персонала. Речь идет об увольнении до 20% работников, что может составить около 16 тысяч человек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные агентства Reuters.

Источники, знакомые с планами компании, сообщили, что руководство обсуждает возможность существенного сокращения штата, однако окончательное решение еще не принято. Точная дата и масштаб увольнений пока не определены.

По состоянию на 31 декабря в компании работало около 79 тысяч сотрудников. Если сокращения действительно составят около 20%, это станет самой большой реструктуризацией со времен программы оптимизации, которую компания проводила в конце 2022 и начале 2023 года и назвала "годом эффективности".

Тогда глава компании Марк Цукерберг объявил о сокращении 11 тысяч работников, что составило примерно 13 процентов штата. Через несколько месяцев компания сообщила еще о 10 тысячах увольнений.

Спикер Meta Энди Стоун заявил, что сообщения о масштабных увольнениях являются спекулятивными и касаются только теоретических сценариев оптимизации затрат.

По информации источников, возможные сокращения связаны с большими затратами на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Компания активно наращивает инвестиции в эту сферу и формирует новую исследовательскую команду, работающую над созданием систем суперинтеллекта.

Meta предлагает значительные компенсационные пакеты для привлечения ведущих исследователей искусственного интеллекта. Некоторые из таких контрактов могут достигать сотен миллионов долларов в течение четырех лет.

Компания также планирует масштабные инвестиции в строительство центров обработки данных. По заявлениям руководства, к 2028 году на эти проекты могут быть направлены до 600 миллиардов долларов.

Кроме того, Meta продолжает покупать компании в сфере искусственного интеллекта. Недавно она приобрела платформу Moltbook, предназначенную агентам искусственного интеллекта. Также, по информации Reuters, компания планирует потратить минимум два миллиарда долларов на приобретение китайского стартапа Manus.

Сам Цукерберг ранее заявлял, что развитие искусственного интеллекта изменяет подход к организации работы. По его словам, задачи, ранее требовавшие больших команд, теперь могут выполняться значительно меньшими группами или даже одним высококвалифицированным специалистом.

Подобные процессы происходят и в других технологических компаниях. В начале года Amazon подтвердила сокращение около 16 тысяч рабочих мест. Финтех-компания Block также провела значительные увольнения, а ее руководитель Джек Дорси напрямую увязал оптимизацию штата с распространением инструментов искусственного интеллекта.

Активные инвестиции Meta в сферу искусственного интеллекта происходят после ряда проблем с моделями Llama 4 в прошлом году. В частности, компанию критиковали из-за неточных результатов во время тестирования ранних версий системы. Meta также отказалась от запуска самой большой модели под названием Behemoth, которая должна появиться на рынке летом.

В рамках новой стратегии исследовательская команда работает над новой моделью искусственного интеллекта под названием Avocado, которая поможет компании усилить свои позиции в глобальной технологической конкуренции.

Meta уже увольняла работников раньше. В 2023 году без работы осталось 1500 сотрудников из отдела подбора персонала и работы с персоналом.

В 2025 году Meta уволила еще 600 работников.