Meta скорочує 600 працівників у "роздутому" підрозділі штучного інтелекту, поки Ван зміцнює лідерство

Компанія Meta звільнить близько 600 співробітників у межах свого підрозділу штучного інтелекту, прагнучи скоротити надлишкові рівні управління та діяти більш гнучко.

Як пише Delo.ua, про це повідомив речник компанії телеканалу CNBC.

Про скорочення було оголошено у внутрішньому меморандумі, який розіслав директор із питань ШІ Александер Ван (Alexandr Wang). Він приєднався до Meta в червні, ставши частиною інвестиційного проєкту компанії у $14,3 мільярда в Scale AI.

Скорочення торкнеться працівників підрозділів AI Infrastructure, Fundamental Artificial Intelligence Research (FAIR), а також інших команд, що працюють над продуктами, пов’язаними зі штучним інтелектом.

Meta активно реструктуризує свою екосистему штучного інтелекту, переносячи фокус із фундаментальних досліджень на практичну розробку інтелектуальних систем та створення власного суперінтелекту.

Останні кадрові зміни та інвестиції

У червні 2025 року Meta вклала $14,3 мільярда у стартап Scale AI, придбавши частку в компанії та запросивши її засновника Александра Вана очолити нове стратегічне напрямлення — створення Meta Superintelligence.

Паралельно компанія розпочала масштабне поповнення команди: Meta залучає провідних науковців і розробників із OpenAI, Anthropic та Google DeepMind, пропонуючи контракти на десятки мільйонів доларів. Це стало безпрецедентним кроком навіть для технологічного ринку, де конкуренція за таланти у сфері ШІ є найгострішою.

Роль Александра Вана

Як новий Chief AI Officer, Ван отримав завдання радикально підвищити ефективність роботи ШІ-напрямку. Його основна місія — об’єднати дослідницькі, інфраструктурні та продуктові напрями Meta AI в єдину швидку екосистему, яка зможе швидко запускати нові моделі, сервіси й продукти, здатні конкурувати з OpenAI, Anthropic та Google.

У своїх внутрішніх зверненнях Ван підкреслив, що "менші, більш відповідальні команди зможуть працювати швидше й приймати рішення без зайвих рівнів узгодження".

Стратегічна перебудова

Скорочення у FAIR та AI Infrastructure свідчать про перехід від великих академічних дослідницьких груп до компактних продуктових юнітів, орієнтованих на результат і швидку інтеграцію рішень у продукти Meta — такі як Meta AI, LLaMA 3 і платформи Threads та Instagram AI Tools.

Паралельно формується новий центр — TBD Lab, який підпорядковується безпосередньо Александру Вану і фокусується на створенні архітектури суперінтелекту. Саме туди переводяться ключові ресурси та найкращі інженери компанії.

Висновок

Meta рухається до моделі "менше — означає більше": оптимізує кількість персоналу, скорочує управлінські рівні, але водночас інвестує рекордні кошти в топові кадри та передові дослідження. Така стратегія має зробити компанію гнучкішою та дозволити їй зберегти лідерські позиції в гонці за створення штучного суперінтелекту.