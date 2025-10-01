Meta буде використовати чати з ШІ для персоналізації контенту та реклами: як це працюватиме

Компанія Meta, починаючи з 16 грудня, використовуватиме взаємодію користувачів зі своїми генеративними інструментами штучного інтелекту (Meta AI) для персоналізації контенту та реклами у своїх додатках, таких як Facebook та Instagram.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Як зазначили в компанії, про ці зміни користувачі будуть повідомлені з 7 жовтня. Користувачі не матимуть можливості відмовитися від нової політики, хоча вона стосується лише тих, хто використовує Meta AI.

Як працюватиме персоналізація?

Взаємодія користувачів із функціями ШІ (голосова чи текстова) буде додана до існуючих даних (вподобання, підписки) для формування рекомендацій контенту та реклами, включаючи відео.

Наприклад, якщо користувач обговорює походи з Meta AI, йому згодом можуть показувати рекламу похідних черевиків або групи для мандрівок.

Крісті Гарріс, менеджер із політики конфіденційності в Meta, зазначила: "Взаємодія людей буде просто ще одним елементом вхідних даних, які впливатимуть на персоналізацію стрічок та реклами".

Конфіденційність

Meta наголошує, що якщо користувачі обговорюватимуть із Meta AI більш делікатні теми (релігійні/політичні погляди, сексуальна орієнтація, здоров'я, расове/етнічне походження), ці теми не використовуватимуться для показу їм реклами.

Масштаби та регіони

Розгортання функції розпочнеться в більшості регіонів 16 грудня і згодом розшириться, за винятком Великої Британії, Європейського Союзу та Південної Кореї.

Meta AI наразі має 1 мільярд активних користувачів щомісяця у сімействі програм компанії. Генеральний директор Марк Цукерберг раніше заявляв, що мета компанії цього року — "перетворити Meta AI на провідний персональний ШІ з акцентом на персоналізацію".

Використання компанією взаємодії зі штучним інтелектом для реклами відбувається одночасно з іншими технологічними гігантами, включаючи Google та Amazon, почали монетизувати інструменти штучного інтелекту, часто через хмарні сервіси. Але мало хто використовував взаємодію зі штучним інтелектом у чаті для персоналізації контенту та реклами на кількох платформах у такому масштабі, як це намагається зробити Meta.

Нагадаємо, компанія CoreWeave підписала знакову угоду з Meta Platforms на постачання обчислювальної потужності на суму до 14,2 мільярда доларів. Ця багатомільярдна угода підкреслює значні капітальні витрати, необхідні для розробки та запуску передових моделей штучного інтелекту.