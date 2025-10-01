Meta будет использовать чаты с ИИ для персонализации контента и рекламы: как это будет работать

Компания Meta, начиная с 16 декабря, будет использовать взаимодействие пользователей со своими генеративными инструментами искусственного интеллекта (Meta AI) для персонализации контента и рекламы в своих приложениях, таких как Facebook и Instagram.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Как отметили в компании, об этих изменениях пользователи будут уведомлены с 7 октября. Пользователи не могут отказаться от новой политики, хотя она касается только тех, кто использует Meta AI.

Как будет работать персонализация?

Взаимодействие пользователей с функциями ИИ (голосовое или текстовое) будет добавлено к существующим данным (избранное, подписки) для формирования рекомендаций контента и рекламы, включая видео.

К примеру, если пользователь обсуждает походы с Meta AI, ему впоследствии могут показывать рекламу производных ботинок или группы для путешествий.

Кристи Гаррис, менеджер по политике конфиденциальности в Meta, отметила: "Взаимодействие людей будет просто еще одним элементом входных данных, влияющих на персонализацию лент и рекламы".

Конфиденциальность

Meta отмечает, что если пользователи будут обсуждать с Meta AI более щекотливые темы (религиозные/политические взгляды, сексуальная ориентация, здоровье, расовое/этническое происхождение), эти темы не будут использоваться для показа им рекламы.

Масштабы и регионы

Развертывание функции начнется в большинстве регионов 16 декабря и впоследствии расширится, за исключением Великобритании, Европейского Союза и Южной Кореи.

Meta AI имеет 1 миллиард активных пользователей ежемесячно в семействе программ компании. Генеральный директор Марк Цукерберг ранее заявлял, что цель компании в этом году – «превратить Meta AI в ведущий персональный ИИ с акцентом на персонализацию».

Использование компанией взаимодействия с искусственным интеллектом для рекламы происходит одновременно с другими технологическими гигантами, включая Google и Amazon, начали монетизировать инструменты искусственного интеллекта часто через облачные сервисы. Но немногие использовали взаимодействие с искусственным интеллектом в чате для персонализации контента и рекламы на нескольких платформах в таком масштабе, как это пытается сделать Meta.

Напомним, компания CoreWeave подписала знаковое соглашение с Meta Platforms на поставку вычислительной мощности на сумму до 14,2 миллиарда долларов. Это многомиллиардное соглашение подчеркивает значительные капитальные затраты, необходимые для разработки и запуска передовых моделей искусственного интеллекта.