CoreWeave и Meta заключили соглашение о поставках ИИ-инфраструктуры на 14,2 миллиарда долларов

Компания CoreWeave подписала знаковое соглашение с Meta Platforms на поставку вычислительной мощности на сумму до 14,2 миллиарда долларов. Это многомиллиардное соглашение подчеркивает значительные капитальные затраты, необходимые для разработки и запуска передовых моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Главный исполнительный директор CoreWeave Майкл Интратор сообщил, что в рамках сделки его компания предоставит гиганту социальных сетей доступ к новейшим системам Nvidia GB300.

"Им понравилась наша инфраструктура по предварительным контрактам, и они вернулись за еще", – отметил он.

На фоне объявления о новом соглашении акции CoreWeave выросли на 8,4% на предрыночных торгах в Нью-Йорке. Акции Meta почти не изменились. Как отмечают аналитики, новое соглашение с Meta помогает CoreWeave диверсифицировать бизнес, уменьшая зависимость от Microsoft. На производителя программного обеспечения приходился 71% дохода CoreWeave в завершившемся в июне квартале.

CoreWeave принадлежит к группе "необлаков" - компаниям, предоставляющим в аренду доступ к ведущим чипам ИИ. Ее конкурентами являются Nebius Group и Nscale Global Holdings. Стоимость акций CoreWeave выросла более чем в три раза с момента первоначального публичного размещения акций в марте.

Инвестиции Meta в ИИ-инфраструктуру

Meta стала одним из самых крупных инвесторов в инфраструктуру искусственного интеллекта. Генеральный директор Марк Цукерберг значительно инвестирует в вычислительную мощность и центры обработки данных, необходимые для обучения моделей ИИ. В апреле Meta заявила, что ее капитальные расходы в этом году могут составить 72 миллиарда долларов, преимущественно сосредотачиваясь на искусственном интеллекте.

Известно, что в этом году Meta уже привлекла 29 миллиардов долларов в рамках финансового пакета для огромного центра обработки данных в Луизиане.

Напомним, в августе Meta Platforms заключила соглашение с Google, принадлежащее Alphabet, на использование облачных сервисов Google Cloud. Стоимость контракта составляет более $10 миллиардов, которые компания Цукерберг оплатит в течение шести лет.

Автор:
Татьяна Ковальчук