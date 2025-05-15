CoreWeave при поддержке Nvidia потратит в этом году до $23 млрд на развитие инфраструктуры ИИ

Американский стартап по облачным вычислениям искусственного интеллекта CoreWeave при поддержке производителя графических процессоров Nvidia планирует потратить от 20 до 23 миллиардов долларов в этом году на инфраструктуру искусственного интеллекта и мощности центров обработки данных. Компания стремится удовлетворить растущий спрос со стороны клиентов, включая Microsoft.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Генеральный директор компании Майк Интратор заявил, что CoreWeave имеет уникальный способ структурирования своего долга и капитальных затрат, и рынку потребуется время, чтобы понять его.

"Вы полностью окупаете свою инфраструктуру и получаете значительную прибыль", — сказал Интратор.

Прогнозируемые капитальные расходы компании во втором квартале в размере от 3 до 3,5 млрд. долларов США значительно превысили ожидания выручки в размере от 1,06 до 1,1 млрд. долларов США. Спрос на центры обработки данных и мощные серверы резко возрос, поскольку компании стремятся разрабатывать более сложные технологии генеративного ИИ.

Гендиректор CoreWeave считает, что в связи с торговой напряженностью между США и Китаем компания работает над диверсификацией своих цепочек поставки с целью минимизации влияния пошлин.

"Наши клиенты ждут от нас действительно значительных инвестиций, и мы стараемся сделать так, чтобы это никоим образом не повлияло на нашу способность обеспечивать маржу, необходимую для ведения бизнеса", — отметил он.

Несмотря на прочные позиции на рынке, основной бизнес CoreWeave достаточно капиталоемким и требует больших первоначальных инвестиций в современные процессоры и системы.

CoreWeave ожидает годовой доход в размере от 4,9 до 5,1 млрд долларов, что выше ожиданий аналитиков в 4,61 млрд долларов. Выручка компании за первый квартал составила 981,6 млн долларов, что превзошло прогноз в 852,9 млн долларов.

Напомним, OpenAI в будущем планирует привлекать триллионы долларов инвестиций, необходимых для развития искусственного общего интеллекта .