CoreWeave за підтримки Nvidia витратить цього року до $23 млрд на розвиток інфраструктури ШІ

Американський стартап із хмарних обчислень штучного інтелекту CoreWeave за підтримки виробника графічних процесорів Nvidia планує витратити від 20 до 23 мільярдів доларів цього року на інфраструктуру штучного інтелекту і потужності центрів обробки даних. Компанія прагне задовольнити зростаючий попит з боку клієнтів, включаючи Microsoft.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Генеральний директор компанії Майк Інтратор заявив, що CoreWeave має унікальний спосіб структурування свого боргу і капітальних витрат, і ринку знадобиться час, щоб його зрозуміти.

"Ви повністю окупаєте свою інфраструктуру і отримуєте значний прибуток", - сказав Інтратор.

Прогнозовані капітальні витрати компанії у другому кварталі у розмірі від 3 до 3,5 млрд доларів США значно перевищили очікування виручки у розмірі від 1,06 до 1,1 млрд доларів США. Попит на центри обробки даних та потужні сервери різко зріс, оскільки компанії прагнуть розробляти складніші технології генеративного ШІ.

Гендиректор CoreWeave вважає, що у зв'язку з торговельною напруженістю між США та Китаєм його компанія працює над диверсифікацією своїх ланцюжків постачання з метою мінімізації впливу мит.

"Наші клієнти чекають від нас дійсно значних інвестицій, і ми намагаємося зробити так, щоб це жодним чином не вплинуло на нашу здатність забезпечувати маржу, необхідну для ведення бізнесу", — зазначив він.

Незважаючи на міцні позиції на ринку, основний бізнес CoreWeave є досить капіталомістким і потребує великих початкових інвестицій у сучасні процесори та системи.

CoreWeave очікує річний дохід у розмірі від 4,9 до 5,1 млрд доларів, що вище за очікування аналітиків у 4,61 млрд доларів. Виторг компанії за перший квартал склав 981,6 млн доларів, що перевершило прогноз в 852,9 млн доларів.

Нагадаємо, OpenAI в майбутньому планує залучати трильйони доларів інвестицій, необхідних для розвитку штучного загального інтелекту.