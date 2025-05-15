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CoreWeave за підтримки Nvidia витратить цього року до $23 млрд на розвиток інфраструктури ШІ

комп’ютерне обладнання, дата-центр
Фото: coreweave

Американський стартап із хмарних обчислень штучного інтелекту CoreWeave за підтримки виробника графічних процесорів Nvidia планує витратити від 20 до 23 мільярдів доларів цього року на інфраструктуру штучного інтелекту і потужності центрів обробки даних. Компанія прагне задовольнити зростаючий попит з боку клієнтів, включаючи Microsoft.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Генеральний директор компанії Майк Інтратор заявив, що CoreWeave має унікальний спосіб структурування свого боргу і капітальних витрат, і ринку знадобиться час, щоб його зрозуміти.

"Ви повністю окупаєте свою інфраструктуру і отримуєте значний прибуток", - сказав Інтратор.

Прогнозовані капітальні витрати компанії у другому кварталі у розмірі від 3 до 3,5 млрд доларів США значно перевищили очікування виручки у розмірі від 1,06 до 1,1 млрд доларів США. Попит на центри обробки даних та потужні сервери різко зріс, оскільки компанії прагнуть розробляти складніші технології генеративного ШІ.

Гендиректор CoreWeave вважає, що у зв'язку з торговельною напруженістю між США та Китаєм його компанія працює над диверсифікацією своїх ланцюжків постачання з метою мінімізації впливу мит.

"Наші клієнти чекають від нас дійсно значних інвестицій, і ми намагаємося зробити так, щоб це жодним чином не вплинуло на нашу здатність забезпечувати маржу, необхідну для ведення бізнесу", — зазначив він.

Незважаючи на міцні позиції на ринку, основний бізнес CoreWeave є досить капіталомістким і потребує великих початкових інвестицій у сучасні процесори та системи.

CoreWeave очікує річний дохід у розмірі від 4,9 до 5,1 млрд доларів, що вище за очікування аналітиків у 4,61 млрд доларів. Виторг компанії за перший квартал склав 981,6 млн доларів, що перевершило прогноз в 852,9 млн доларів.

Нагадаємо, OpenAI в майбутньому планує залучати трильйони доларів інвестицій, необхідних для розвитку штучного загального інтелекту.

Автор:
Тетяна Ковальчук