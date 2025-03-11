Стартап CoreWeave уклав із OpenAI контракт на суму 11,9 млрд доларів: що відомо

CoreWeave, стартап в галузі штучного інтелекту, підписав п'ятирічний контракт на суму 11,9 млрд доларів з OpenAI напередодні свого виходу на фондовий ринок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У рамках угоди CoreWeave надасть OpenAI інфраструктуру штучного інтелекту.

Лабораторія досліджень ШІ OpenAI випустить акції на суму 350 мільйонів доларів за допомогою приватного розміщення. При цьому, за інформацією агентства, компанія CoreWeave, яка є одним з найперспективніших стартапів у галузі штучного інтелекту в США, не отримає жодних надходжень у рамках випуску акцій OpenAI.

"CoreWeave — важливий додаток до портфеля інфраструктури OpenAI, що доповнює наші комерційні угоди з Microsoft і Oracle, а також наше спільне підприємство з SoftBank по Stargate", — заявив Сем Альтман, генеральний директор OpenAI.

Угода забезпечить CoreWeave потужний імпульс напередодні її грандіозного продажу акцій, який, як очікується, стане головною подією в лінійці IPO у США у 2025 році.

Бум ШІ, який дав поштовх виробникам чіпів, таким як Nvidia та іншим великим технологічним компаніям, призвів до різкого зростання світового попиту на інфраструктуру, таку як центри обробки даних та потужні сервери.

Успішний IPO CoreWeave може прокласти шлях іншим стартапам у сфері ШІ, які розглядають можливість виходу на публічні ринки. Оператор центру обробки даних Switch оцінює IPO приблизно 40 мільярдів доларів.

Заснована в 2017 році, CoreWeave надає доступ до центрів обробки даних і потужних чіпів для робочих навантажень ШІ, які в основному поставляються Nvidia. Вона конкурує з постачальниками хмарних послуг, такими як Microsoft, Azure та Amazon.

Серед клієнтів CoreWeave є великі технологічні компанії, включаючи Meta IBM і Microsoft. Нещодавно компанія повідомила про виручку у розмірі $1,92 млрд у 2024 році порівняно з $228,9 млн роком раніше. Її чистий збиток збільшився до $863,4 млн за той же період із $593,7 млн ​​у 2023 році. Приблизно дві третини її виручки надійшли від Microsoft, яка є її найбільшим клієнтом.

Очікується, що акції CoreWeave будуть торгуватись на Nasdaq під символом CRWV.

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