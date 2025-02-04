SoftBank та OpenAI запускають спільне підприємство в Японії з надання ШІ-послуг

Генеральний директор SoftBank Group Масайосі Сон у понеділок оголосив про угоду з CEO OpenAI Семом Альтманом щодо створення спільного підприємства в Японії для надання послуг штучного інтелекту корпоративним клієнтам, пише AIFuture.

Нова компанія SB OpenAI Japan належатиме OpenAI та компанії, створеній SoftBank і її телекомунікаційним підрозділом.

SoftBank також виплачуватиме $3 мільярди на рік за використання технологій OpenAI у своїх дочірніх компаніях.

Раніше Reuters повідомило, що SoftBank розглядає можливість інвестувати від $15 млрд до $25 млрд в OpenAI.

Крім того, SoftBank виділяє $15 мільярдів на Stargate — спільний проєкт із OpenAI та Oracle, спрямований на розвиток ШІ-потужностей у США. Запуск Stargate минулого місяця став другою публічною зустріччю Масайосі Сона з Дональдом Трампом після його перемоги на виборах у листопаді.