Китайський несподіваний прорив у ШІ шокував Захід, як радянський Супутник — The Guardian

Провідний колумніст The Guardian Ларі Еліот стверджує, що успіх китайських систем штучного інтеллекту DeepSeek та Qwen розпочинає нові технологічні перегони між країнами Заходу та Китаєм, подібні до космічних перегонів СРСР та Заходу. І, за його оцінкою, Китай наразі в цих перегонах виграє. Про це пише AI4Future.

Цей тиждень став і справді "Моментом Супутника", коли у відповідь на спроби США і Дональда Трампа обмежити Китай в ШІ-перегонах, китайські розробники виклали в безкоштовний доступ декілька суперпотужних ШІ-моделей. Вони, значно переважаючи по ефективності та ціні всі теперішні аналоги (включно з ChatGPT), вмить обвалили фондовий ринок США на один трильйон доларів, зокрема, акції бігтех-компаній, як Nvidia, Meta, Alphabet і інших.

Мова йде про модель DeepSeek та Qwen від Alibaba, які також оприлюднили версії, які можна розгорнути на власному обладнанні, не ділячись з інформацією з будь-ким. Це спричинило цунамі на ринку. Ключові ресурси, які акумулюють провідні новинки (такі як Hugging Face, ModelScope, Azure AI Foundry), вже завантажили китайські моделі, попри плітки про те, що китайці використали напрацювання OpenAI. Посилаючись на ці плітки, Ларі Еліот написав: "Якою б не була правда про DeepSeek, технологічний сектор Китаю випереджає Захід на світлові роки за стратегією та інвестиціями".

"Вперше Дональд Трамп не перебільшив. Поява бюджетного китайського чат-бота DeepSeek, який може конкурувати з ChatGPT, дійсно є тривожним сигналом. Це сигнал пробудження для американських технологічних гігантів. Це сигнал для Волл-стріт. Це сигнал для будь-якої розвиненої країни, яка прагне взяти участь у перегонах ШІ. Усе це залишається правдою навіть у тому випадку, якщо DeepSeek виявиться не таким революційним, як про нього говорять. Але якщо він дійсно є передовим продуктом, то китайці створили високоякісний ШІ, доступний безкоштовно або за мізерну вартість. Це серйозний прорив. У 1957 році США були шоковані тим, що Радянський Союз став першою країною, яка запустила штучний супутник. Тепер же Америка так само приголомшена появою DeepSeek. Це справжній "момент Супутника", — написав колумніст The Guardian.

Він впевнений, що загроза китайського домінування у високих технологіях є реальною. "Перегони за лідерство в ШІ буде такою ж конкурентною – а можливо, й більш запеклою – ніж космічні перегони 1950-х і 60-х років".

На початку стрімкого економічного розвитку Китай розглядався як місце, куди американські та європейські компанії можуть переносити виробництво. Дешева робоча сила та аутсорсинг виготовлення обіцяли вищі прибутки. Передбачалося, що всі справді передові розробки – дизайн продуктів, дослідження та інновації – залишатимуться на Заході. У Гуандуні мали лише збирати готову продукцію. А творчий потенціал для створення нових ідей і технологій нібито був би придушений марксистсько-ленінською системою Китаю.

Але це виявилося занадто самовпевненим припущенням. У 2023 році Китай подав більше патентів, ніж увесь інший світ разом узятий. Китайські університети щомісяця випускають у середньому понад 6 000 докторів наук у галузях STEM (наука, технології, інженерія та математика), що більш ніж удвічі перевищує відповідний показник у США. "Як демонструє DeepSeek, Китай формує нову генерацію яскравих умів, здатних мислити нестандартно – якщо їм це дозволяється. І у випадку з розвитком ШІ, літій-іонних батарей та електромобілів саме так і сталося", — підводить підсумок Ларі Еліот.

Повертаючись до реакції ринку, двома днями поспіль після китайських релізів OpenAI зробив заяву щодо того, що китайці використали ідеї ChatGPT в рішенні DeepSeek, а також анонсували ChatGPT Gov для урядових агенцій США. Цей крок був відповіддю на безпечні китайські моделі, які мають розширення для роботи з конфіденційними даними і розгортаються на приватному обладнанні. OpenAI піддавався критиці саме за відсутність подібної модифікації.