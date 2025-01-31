Китайский неожиданный прорыв в ИИ шокировал Запад как советский Спутник — The Guardian

Ведущий колумнист The Guardian Лари Эллиот утверждает, что успех китайских систем искусственного интеллекта DeepSeek и Qwen начинает новые технологические гонки между странами Запада и Китаем, подобные космическим гонкам СССР и Запада. И, по его оценке, Китай пока в этой гонке выигрывает. Об этом пишет AI4Future.

Эта неделя стала действительно "Моментом Спутника", когда в ответ на попытки США и Дональда Трампа ограничить Китай в ИИ-гонке, китайские разработчики выложили в бесплатный доступ несколько супермощных ИИ-моделей. Они, значительно превосходя по эффективности и цене все нынешние аналоги (включая ChatGPT), мгновенно обвалили фондовый рынок США на один триллион долларов, в частности, акции бигтех-компаний, как Nvidia, Meta, Alphabet и других.

Речь идет о моделях DeepSeek и Qwen от Alibaba. Они обнародовали версии, которые можно развернуть на собственном оборудовании, не делясь с информацией с кем-либо. Это привело к цунами на рынке. Ключевые ресурсы, аккумулирующие ведущие новинки (такие, как Hugging Face, ModelScope, Azure AI Foundry), уже скачали китайские модели, несмотря на сплетни, что китайцы использовали наработки OpenAI. Ссылаясь на эти сплетни, Лари Эллиот написал: "Какой бы ни была правда о DeepSeek, технологический сектор Китая опережает Запад на световые годы по стратегии и инвестициям".

"Впервые Дональд Трамп не преувеличил. Появление бюджетного китайского чат-бота DeepSeek, который может конкурировать с ChatGPT, действительно является тревожным сигналом. Это сигнал пробуждения для американских технологических гигантов. Это сигнал для Уолл-стрит. Это сигнал для любой развитой страны, которая стремится принять участие в гонке ИИ. Все это остается правдой даже в том случае, если DeepSeek окажется не таким революционным, как о нем говорят. Это серьезный прорыв. В 1957 году США были шокированы тем, что Советский Союз стал первой страной, которая запустила искусственный спутник Земли. Теперь Америка так же ошеломлена появлением DeepSeek. Это настоящий "момент Спутника", — написал колумнист The Guardian.

Он уверен, что угроза китайского доминирования в высоких технологиях реальна. "Гонка за лидерство в ИИ будет такой же конкурентной – а возможно, и более ожесточенной – чем космическая гонка 1950-х и 60-х годов".

В начале стремительного экономического развития Китай рассматривался как место, куда американские и европейские компании могут переносить производство. Дешевая рабочая сила и аутсорсинг изготовления обещали более высокие прибыли. Предполагалось, что все действительно передовые разработки – дизайн продуктов, исследования и инновации – будут оставаться на Западе. В Гуандуне должны были только собирать готовую продукцию. А творческий потенциал для создания новых идей и технологий якобы был бы подавлен марксистско-ленинской системой Китая.

Но это оказалось слишком самоуверенным предположением. В 2023 году Китай предоставил больше патентов, чем весь остальной мир вместе взятый. Китайские университеты ежемесячно выпускают в среднем более 6 000 докторов наук в областях STEM (наука, технологии, инженерия и математика), что более чем вдвое превышает соответствующий показатель в США. "Как демонстрирует DeepSeek, Китай формирует новое поколение ярких условий, способных мыслить нестандартно – если им это разрешается. И в случае с развитием ИИ, литий-ионных батарей и электромобилей именно так и произошло", — подводит итог Лари Эллиот.

Возвращаясь к реакции рынка, двумя днями после китайских релизов OpenAI сделал заявление о том, что китайцы использовали идеи ChatGPT в решении DeepSeek , а также анонсировали ChatGPT Gov для правительственных агентств США. Этот шаг был ответом на безопасные китайские модели, которые имеют расширения для работы с конфиденциальными данными и разворачиваются в частном оборудовании. OpenAI подвергался критике именно за отсутствия подобной модификации.