Еволюція в розвитку ШІ: OpenAI презентував попередній перегляд GPT‑4.5

OpenAI презентував попередній перегляд GPT‑4.5 — нової та вдосконаленої моделі для чату. Завдяки масштабуванню неконтрольованого навчання, модель покращує здатність розпізнавати шаблони, встановлювати зв’язки та генерувати творчі ідеї без потреби в додаткових міркуваннях.

Про це інформує пресслужба OpenAI.

GPT‑4.5 на тестах

Перше тестування GPT‑4.5 показує, що взаємодія з моделлю стала більш природною. Завдяки розширеній базі знань, поліпшеному розумінню намірів користувача та кращому емоційному інтелекту, вона виявляється корисною для завдань, таких як покращення письма, програмування та вирішення практичних задач. Очікується, що модель також буде менш схильна до помилок.

Ми ділимося попереднім переглядом GPT‑4.5, щоб краще оцінити його сильні сторони та обмеження. На даний момент ми все ще досліджуємо можливості моделі і хочемо побачити, як люди її використовують у способах, яких ми могли не очікувати, підкреслюють в компанії.

Про можливості ШІ

Зазначається, що штучний інтелект розвивають, поєднуючи два підходи: неконтрольоване навчання та міркування.

Масштабування міркувань дозволяє моделям вирішувати складні задачі, а навчання без нагляду покращує розуміння світу та інтуїцію. GPT-4.5 використовує обидва підходи, що дає їй ширше знання, точність і надійність при зменшенні помилок.

Так, масштабування GPT‑4.5 сприяє глибшому розумінню світу та покращеній співпраці з людьми. Використовуючи нові методи навчання, модель стає кращою в розумінні людських намірів, тону та підказок, що робить розмови більш природними та інтуїтивними.

GPT‑4.5 має високий рівень емоційного інтелекту, що дозволяє ефективно працювати в таких сферах, як написання текстів та дизайн, та краще співпрацювати з користувачами.

GPT‑4.5 є універсальнішою моделлю порівняно з іншими, такими як OpenAI o1 і OpenAI o3-mini, оскільки не вимагає попереднього міркування для відповіді. Це робить його більш розумним і здатним до глибшого розуміння.

Збільшення можливостей GPT‑4.5 також сприяло підвищенню безпеки моделі. Для цього використовували нові методи супервізії, поєднані з традиційним налаштуванням та навчанням із зворотним зв'язком людини. Всі вдосконалення були протестовані через систему безпеки перед розгортанням. Тести показали, що масштабування парадигми GPT покращило оцінки безпеки, і результати були опубліковані в системній картці.

Як використовувати GPT-4.5 у ChatGPT та в API

Користувачі ChatGPT Pro вже можуть обирати GPT‑4.5 через інтерфейс моделі на веб-версії, а також на мобільних пристроях і комп’ютерах. Наступного тижня буде доступ до GPT‑4.5 для користувачів Plus і Team, а згодом — для Enterprise і Edu.

GPT‑4.5 має можливість доступу до актуальної інформації через пошук, підтримує завантаження файлів і зображень, а також може використовувати canvas для написання і кодування. Однак наразі він не підтримує мультимодальні функції, як-от голосові команди, відео та спільний доступ до екрана в ChatGPT. В майбутньому OpenAI планує вдосконалити взаємодію з користувачем для полегшення роботи з ШІ.

GPT‑4.5 також доступний для розробників через Chat Completions API, Assistants API та Batch API для всіх рівнів платного використання. Модель підтримує ключові функції, такі як виклик функцій, структуровані виходи, потокове передавання та системні повідомлення. Крім того, вона може обробляти введення зображень, що забезпечує можливості бачення.

За результатами раннього тестування, розробники можуть знайти GPT‑4.5 особливо корисним для застосунків, які використовують його вищий емоційний інтелект і креативність. Це включає такі області, як написання документації, комунікація, навчання, коучинг і мозковий штурм. Модель також має сильні можливості для планування та виконання агентських завдань, зокрема для багатоступеневих робочих процесів кодування та автоматизації складних завдань.

Про OpenAI

OpenAI — лабораторія, що спеціалізується на дослідженнях штучного інтелекту. Вона складається з комерційної корпорації OpenAI LP та неприбуткової організації OpenAI Inc. Заснована в Сан-Франциско наприкінці 2015 року Ілоном Маском, Семом Альтманом та іншими інвесторами, які пообіцяли вкласти $1 млрд. Маск покинув правління у лютому 2018 року, але продовжив бути донором. У 2019 році OpenAI LP отримала $1 млрд інвестицій від Microsoft.

OpenAI є лідером у своїй галузі та конкурентом DeepMind, що займається дослідженнями в сфері штучного інтелекту, прагнучи просувати та розробляти потужний штучний інтелект, який приносив би користь людству.

Нагадаємо, раніше генеральний директор OpenAI Сем Альтман поділився планами компанії щодо нових моделей GPT-4.5 та GPT-5, які мають на меті покращити розуміння та доступність штучного інтелекту.