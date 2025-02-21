ШІ вдалося розв'язати проблему, яку мікробіологи вирішували роками

Новому інструменту штучного інтелекту від Google – AI co-scientist – вдалося отримати відповідь на питання, над яким мікробіологи працювали понад десять років, пише AI4Future.

ШІ вирішив проблему всього за два дні.

Як зазначає ВВС News, професор Хосе Пенядес та його команда з Імперського коледжу Лондона (Imperial College London) багато років витратили на те, щоб з’ясувати й довести, чому деякі супербактерії є стійкими до антибіотиків.

Вчений розповів, що дав інструменту Google короткий запит про ключову проблему, яку досліджував, і вже через 48 годин ШІ дійшов до такого ж висновку.

Професор зізнався, що був приголомшений тим, що виявив, адже його дослідження ще не було опубліковано й не могло потрапити до відкритих джерел, доступних для ШІ. За його словами, він навіть написав листа в Google з питанням "Ви маєте доступ до мого комп’ютера, це так?". Водночас технологічний гігант запевнив, що не мав доступу до його даних.

За словами Пенядеса, ШІ-інструмент зробив більше, ніж просто підтвердив результати його досліджень. "Йдеться не лише про те, що їхня головна гіпотеза виявилася правильною, – пояснив він. – ШІ запропонував ще чотири додаткові гіпотези, і всі вони мали сенс. І одна з них, про яку ми ніколи не замислювалися, зараз стала основою нового дослідження".

Дослідники намагалися з’ясувати, як саме з’являються супербактерії – небезпечні мікроорганізми, стійкі до антибіотиків. Їхня гіпотеза полягала в тому, що ці бактерії можуть утворювати хвости з різних вірусів, що дозволяє їм поширюватися між видами.