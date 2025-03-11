Стартап CoreWeave заключил с OpenAI контракт на сумму 11,9 млрд. долларов: что известно

CoreWeave, стартап в области искусственного интеллекта, подписал пятилетний контракт на сумму 11,9 млрд долларов с OpenAI в преддверии своего выхода на фондовый рынок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В рамках сделки CoreWeave предоставит OpenAI инфраструктуру искусственного интеллекта.

Лаборатория исследований ИИ OpenAI выпустит акции на сумму 350 миллионов долларов с помощью частного размещения. При этом, по информации агентства, компания CoreWeave, являющаяся одним из самых перспективных стартапов в области искусственного интеллекта в США, не получит никаких поступлений в рамках выпуска акций OpenAI.

"CoreWeave — важное дополнение к портфелю инфраструктуры OpenAI, дополняющей наши коммерческие соглашения с Microsoft и Oracle, а также наше совместное предприятие с SoftBank по Stargate", — заявил Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI.

Соглашение обеспечит CoreWeave мощный импульс в преддверии ее грандиозной продажи акций, которая, как ожидается, станет главным событием в линейке IPO в США в 2025 году.

Бум ИИ, давший толчок производителям чипов, таким как Nvidia и другим крупным технологическим компаниям, привел к резкому росту мирового спроса на инфраструктуру, такую как центры обработки данных и мощные серверы.

Успешный IPO CoreWeave может проложить путь другим стартапам в сфере ИИ, рассматривающим возможность выхода на публичные рынки. Оператор центра обработки данных Switch оценивает IPO примерно в 40 миллиардов долларов.

Основанная в 2017 году, CoreWeave предоставляет доступ к центрам обработки данных и мощным чипам для рабочих нагрузок ИИ, которые в основном поставляются Nvidia. Она конкурирует с поставщиками облачных услуг, например Microsoft, Azure и Amazon.

Среди клиентов CoreWeave есть крупные технологические компании, включая Meta IBM и Microsoft. Недавно компания сообщила о выручке в размере $1,92 млрд в 2024 году по сравнению с $228,9 млн годом ранее. Ее чистый убыток увеличился до $863,4 млн за тот же период с $593,7 млн ​​в 2023 году. Приблизительно две трети ее выручки поступили от Microsoft, которая является ее крупнейшим клиентом.

Ожидается, что акции CoreWeave будут торговаться на Nasdaq под символом CRWV.

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