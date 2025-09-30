CoreWeave і Meta уклали угоду про постачання ШІ-інфраструктури на 14,2 мільярда доларів

Компанія CoreWeave підписала знакову угоду з Meta Platforms на постачання обчислювальної потужності на суму до 14,2 мільярда доларів. Ця багатомільярдна угода підкреслює значні капітальні витрати, необхідні для розробки та запуску передових моделей штучного інтелекту (ШІ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Головний виконавчий директор CoreWeave Майкл Інтратор повідомив, що в рамках угоди його компанія надасть гіганту соціальних мереж доступ до найновіших систем Nvidia GB300.

"Їм сподобалася наша інфраструктура за попередніми контрактами, і вони повернулися за ще", – зазначив він.

На тлі оголошення про нову угоду акції CoreWeave зросли на 8,4% на передринкових торгах у Нью-Йорку. Акції Meta майже не змінилися. Як зазначають аналітики, нова угода з Meta допомагає CoreWeave диверсифікувати бізнес, зменшуючи залежність від Microsoft. На виробника програмного забезпечення припадав 71% доходу CoreWeave у кварталі, що завершився в червні.

CoreWeave належить до групи "неохмар" — компаній, які надають в оренду доступ до провідних чипів ШІ. Її конкурентами є Nebius Group та Nscale Global Holdings. Вартість акцій CoreWeave зросла більш ніж утричі з моменту первинного публічного розміщення акцій у березні.

Інвестиції Meta в ШІ-інфраструктуру

Meta стала одним із найбільших інвесторів у інфраструктуру штучного інтелекту. Генеральний директор Марк Цукерберг значно інвестує в обчислювальну потужність та центри обробки даних, необхідні для навчання моделей ШІ. У квітні Meta заявила, що її капітальні витрати цього року можуть сягнути 72 мільярдів доларів, переважно зосереджуючись на штучному інтелекті.

Відомо, що Meta цього року вже залучила 29 мільярдів доларів у рамках фінансового пакету для величезного центру обробки даних у Луїзіані.

Нагадаємо, у серпні Meta Platforms уклала угоду з Google, що належить Alphabet, на використання хмарних сервісів Google Cloud. Вартість контракту складає понад $10 мільярдів, які компанія Цукерберга сплатить протягом шести років.