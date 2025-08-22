Запланована подія 2

Meta уклала угоду з Google про хмарні технології на суму понад 10 мільярдів доларів

Meta уклала багатомільярдну угоду з Google. / Depositphotos

Meta Platforms уклала угоду з Google, що належить Alphabet, на використання хмарних сервісів Google Cloud. Вартість контракту складає понад $10 мільярдів, які компанія Цукерберга сплатить протягом шести років. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За словами інсайдерів, багатомільярдна угода дозволить Meta отримати необхідні обчислювальні потужності, зокрема сховища, мережеві та інші сервіси Google Cloud,  для підтримки своїх масштабних проєктів у сфері штучного інтелекту.

Ця співпраця є першою великою угодою між двома технологічними гігантами в області хмарних технологій. Google Cloud, що займає третє місце на ринку після AWS та Azure.

Раніше Google Cloud вже співпрацював з Meta, зокрема, зробивши моделі штучного інтелекту Meta з відкритим кодом (Llama) доступними для розробників через свою платформу Vertex AI. Це дозволило компаніям та розробникам легко використовувати моделі Meta для створення власних додатків.

Новий контракт є частиною масштабних інвестицій Meta в інфраструктуру ШІ. Нещодавно генеральний директор Марк Цукерберг заявив, що компанія витратить сотні мільярдів доларів на будівництво кількох великих центрів обробки даних штучного інтелекту. Meta вже підвищила нижню межу свого прогнозу річних капітальних витрат на 2 млрд доларів.

Аналітики Мандип Сінгх та Роберт Біггар заявили, що наразі Meta працює над покращенням можливостей логічного мислення своєї моделі Llama, враховуючи популярність інших передових моделей у сфері пошуку, кодування, складання зведень у реальному часі та перекладу.

Раніше повідомлялося, що Meta планує запустити свій перший суперкластер потужністю понад 1 ГВт вже наступного року.

Автор:
Тетяна Ковальчук