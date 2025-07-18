"Надмірне втручання": Meta відмовляється підписувати кодекс ЄС з регулювання ШІ

Компанія Марка Цукерберга Meta Platforms заявила, що не підписуватиме кодекс Європейського Союзу про регулювання в сфері штучогой інтелекту, оскільки вважає це надмірним втручанням, яке стримуватиме зростання галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

"Європа рухається неправильним шляхом щодо ШІ. Цей кодекс вносить низку правових невизначеностей для розробників моделей, а також запроваджує заходи, які виходять далеко за межі закону про штучний інтелект", — заявив Джоел Каплан, голова відділу глобальних відносин Meta.

Євросоюз опублікував кодекс цього місяця. Цей документ покликаний допомогти компаніям впровадити процеси відповідно до закону ЄС про штучний інтелект. Він включає захист авторських прав творців і вимоги прозорості для просунутих моделей штучного інтелекту. Крім того, кодекс зобов'язує розробників надавати документацію із описом функцій своїх моделей ШІ. Дотримання кодексу може надати компаніям додатковий правовий захист у разі звинувачень у порушенні цього законодавства блоку.

Meta - не перша компанія, яка виступає проти нових європейських правил у галузі штучного інтелекту. Десятки європейських компаній, включаючи ASML Holding NV, Airbus SE і Mistral AI, звернулися до Європейської комісії з проханням призупинити реалізацію закону про штучний інтелект на два роки.

Порушення закону про ШІ може спричинити штраф у розмірі до 7% від річного обсягу продажів компанії або 3% для компаній, які розробляють передові моделі штучного інтелекту. Закон набуває чинності поетапно, а правила, що впливають на універсальні моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT, набудуть чинності наступного місяця.

Нагадаємо, гендиректор Meta Марк Цукерберг посилює "війну за таланти" у Кремнієвій долині, активно переманюючи провідних фахівців зі штучного інтелекту з OpenAI, Google та інших компаній для свого нового підрозділу Meta Superintelligence Labs.