"Чрезмерное вмешательство": Meta отказывается подписывать кодекс ЕС по регулированию ИИ

Компания Марка Цукерберга Meta Platforms заявила, что не будет подписывать кодекс Европейского Союза о регулировании в сфере штучего интеллекта, поскольку считает это чрезмерным вмешательством, которое будет сдерживать рост отрасли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

"Европа движется по неправильному пути в отношении ИИ. Этот кодекс вносит ряд правовых неопределенностей для разработчиков моделей, а также вводит меры, которые выходят далеко за пределы закона об искусственном интеллекте", — заявил Джоэл Каплан, глава отдела глобальных отношений Meta.

Евросоюз опубликовал кодекс в этом месяце. Этот документ призван помочь компаниям внедрить процессы в соответствии с актом ЕС об искусственном интеллекте. Он включает защиту авторских прав создателей и требования прозрачности для продвинутых моделей искусственного интеллекта. Кроме того, кодекс обязывает разработчиков предоставлять документацию с описанием функций своих моделей ИИ. Соблюдение кодекса может предоставить компаниям дополнительную правовую защиту в случае обвинений в нарушении этого законодательства блока.

Meta – не первая компания, которая выступает против новых европейских правил в области искусственного интеллекта. Десятки европейских компаний, включая ASML Holding NV, Airbus SE и Mistral AI, обратились в Европейскую комиссию с просьбой приостановить реализацию закона об искусственном интеллекте на два года.

Нарушения закона об ИИ могут повлечь штраф в размере до 7% от годового объема продаж компании или 3% для компаний, разрабатывающих передовые модели искусственного интеллекта. Закон вступает в силу поэтапно, а правила, влияющие на универсальные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, вступят в силу в следующем месяце.

Напомним, гендиректор Meta Марк Цукерберг усиливает "войну за таланты" в Кремниевой долине, активно переманивая ведущих специалистов по искусственному интеллекту с OpenAI , Google и других компаний для своего нового подразделения Meta Superintelligence Labs .