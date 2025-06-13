Meta инвестирует 14,3 млрд долларов в стартап искусственного интеллекта Scale AI: что известно о сделке

Американская корпорация конгломерата социальных сетей Meta Platforms планирует инвестировать 14,3 млрд долларов в Scale AI – стартап, работающий с данными для обучения систем искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию The New York Times.

В качестве соглашения 28-летний генеральный директор Scale AI Александр Ванг станет топ-руководителем в новом подразделении, которое Meta называет своей лабораторией суперинтеллекта. Также в проект будет привлечена команда сотрудников Scale AI.

"Meta завершила наше стратегическое партнерство и инвестиции в ScaleAI. В рамках соглашения мы углубим совместную работу по производству данных для моделей ИИ, Александр Ванг присоединится к нам, чтобы работать над созданием суперинтеллекта", — сообщили в компании.

Инвестирование миллиардов в Scale AI, составляющее около 10 процентов от выручки Meta в 2024 году, станет первой крупной миноритарной инвестицией Марка Цукерберга в стороннюю компанию. Это второе по величине сделка Meta после приобретения программы обмена сообщениями WhatsApp за 19 миллиардов долларов около 11 лет назад.

Одна из самых дорогих компаний мира Meta вовсю пытается догнать конкурентов в области искусственного интеллекта, таких как Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic.

В настоящее время технологические компании работают над созданием сверхинтеллекта для дальнейшего развития ИИ. OpenAI, Google и другие заявили, что их ближайшая цель – создать искусственный общий интеллект, который сможет делать все, что может делать человеческий мозг.

Напомним, компания Meta Platforms сотрудничает с оборонным подрядчиком Anduril Industries для разработки новых цифровых продуктов для армии США, включая шлем на базе искусственного интеллекта с функциями виртуальной и дополненной реальности.